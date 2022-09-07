秋天大轉運！白露後3個生肖「喜神報到、否極泰來」

水土濕氣凝而為露，秋屬金，金色白，

白者露之色，而氣始寒也。

——元‧吳澄《月令七十二候集解》

白露【白露】白露，是二十四節氣之一，每年在9月7-9日之間，列為秋天第三個節氣，日夜溫差愈來愈大，夜裡涼意也會逐漸明顯，露水增多了。古人認為白露這一天耍晴朗，農作物收成才好。 秋天六個節氣：立秋、處暑、白露、秋分、寒露、霜降。 是24節氣中的第15個節氣，白露來臨後，我們就正式進入秋季了。

白露秋分夜，一夜涼一夜，相信不少人最近已經開始感覺到了秋風的涼爽，慶幸自己終於能從夏日的暑氣中解脫出來了。

白露三候

在白露時節，中原地區有三種明顯的環境現象，稱為「白露三候」，遠在亞熱帶台灣的我們，在詩文中也偶而聽人提及。

一候鴻雁來：大雁是候鳥，二月飛到北方，八月飛到南方。白露節氣時，鴻雁南來，也帶來了秋風。

二候玄鳥歸：玄鳥即燕子，燕子於春分飛向南方，白露節氣前後時飛回北方。由於燕子被視為北地之鳥，故稱為「歸」。

三候群鳥養羞：羞即饈，指稱食物。各種鳥類感知到秋天臨近時的肅殺之氣後，會開始儲備糧食，等待過冬。

白露養生

自然界的動物們面對氣溫變化，會主動遷移或囤糧，那麼我們人類迎接秋天時，又該做些什麼來順應時節變化呢？記住一句口訣即可：身勿露，少食寒涼。

白露節氣後，早晚溫差較大，天氣忽冷忽熱，不少人會在這個時間段因貪涼或飲食不當，誘發感冒風寒。這是因為身體脾胃功能還未從夏季模式中切換過來，稍不留神就產生腹瀉、腹痛等症狀。

因此白露節氣後，早晚時分注意加衣衫，使身勿露，避免寒氣入體；

二要記得少吃夏季喜愛的寒涼之物，多吃溫補潤燥食物來為身體補充能量，儲備精氣，以迎接秋冬的寒冷。

由於秋季乾燥容易傷肺，從中醫角度來說，白色食物有益肺經，因此山藥、銀耳、百合等白色食物都是不錯的養肺潤燥食物。

白露迎福

伴隨著白露節氣而來的，除了秋風的涼爽，還有源源不斷的秋日驚喜喔！以下這些生肖將得到好運眷顧，迎來一季幸運不斷的秋天。都有哪些生肖呢？跟著科技紫微網一起來看看。

生肖鼠：愛情甜蜜

愛情喜神降臨，將為戀愛中的你製造甜蜜又浪漫的回憶。單身的朋友異性緣非常好，如果能抓住這波好運，主動一些，脫單成功率很高喔。

生肖牛：財運大吉

財源大開，財神眷顧的一周，不管運彩或樂透都趕快去下注，股票、外匯等投資該出手時就出手，有機會賺上一筆。

生肖豬：雙喜臨門

感情方面：愛情吉運喜神降臨，將為你的愛情運勢錦上添花，此時會是告白和求婚的最佳時期哦！單身者的桃花運不錯，多留心此時出現的異性，你今年的情緣發展可能就在其中。



事業方面：事業陞遷運不錯，工作方面會接二連三有好消息傳來，讓你喜笑顏開。對工作有想法就大膽提出來，會得到不錯的回饋。

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