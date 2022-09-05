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白露禁忌曝光！命理師示警：「2生肖大沖煞」出門當心

聯合新聞網／ 文／清水孟國際命理小孟老師
圖／ingimage
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白露，在24節氣中每年均在9月7日，並且太陽黃經位在165°。然而白露節氣象徵時節逐漸轉陰，天氣漸漸涼爽，清晨時樹葉與花朵會有很多露珠，也是夜晚水氣凝結而成。古人也以四個節氣搭配五行，秋天五形為金，金又為白，以白色來形容秋天的露水，故稱為白露。然而白露有哪些禁忌呢？清水孟國際命理小孟老師來分析，究竟白露禁忌有哪些？

白露禁忌

1.穿衣不宜裸露：白露之後天氣會轉涼，所以穿衣服不宜外露，外露容易感冒著涼。

2.禁喝冰水：白露天氣轉涼，所以不宜喝冰水，喝太多冰水容易頭暈發冷，寒氣過重。

3.忌過度運動：白露毛細孔會變小，倘若這個時候進行劇烈運動容易造成氣血循環不好，身體不易代謝，造成身體淤堵影響健康。

4.睡覺冷氣不宜調太低：白露節氣睡覺冷氣不宜調太低，調太低容易過冷，身體容易在夜晚發冷，導致寒氣過強，易流鼻水鼻塞，手腳冰冷。

5.忌夜晚不蓋被：白露天氣轉寒，夜晚較涼，因此睡覺一定要蓋被子，切勿讓寒氣進入筋骨，導致筋骨酸痛。

6.沖蛇與虎這兩生肖外出遠行要注意安全，尤其要遠離感冒中的人以防病魔纏身。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

節氣 冷氣 感冒

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