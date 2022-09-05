白露禁忌曝光！命理師示警：「2生肖大沖煞」出門當心

水星已經進入停滯期，即將在周六正式逆行，目前停滯已經有逆行的氛圍，容易對婚姻人士造成困擾。大眾亦會感受到水星停滯的影響，有溝通上的問題產生，交通、行程狀況多，宜再三確認。水星逆行在天秤，關於合作、婚姻關係及法律條文，有缺失之處問題容易浮現。金星進處女，辛勤耕耘者將被歌頌，大眾進入緊繃狀態，用認真的態度來面對事情。

2022-09-05 08:36