九月4星座天降橫財 白羊有望升職加薪、榜首就是財神爺寵兒

聯合新聞網／ 綜合報導
處女座工作上總是勤奮努力，無論在業務、生意，或是提案及投資，都能賺進不少的錢財。圖片來源／ingimage
處女座工作上總是勤奮努力，無論在業務、生意，或是提案及投資，都能賺進不少的錢財。圖片來源／ingimage

擺脫悶熱的夏天，9月漸有秋意，來看看這個月的財運如何？塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享，本月喜迎財神來敲門的四個星座，以及12星座該如何替自己打開財運的關鍵字。

第四名：白羊座升職加薪機率大

白羊座這個月偏財運特別好，火星正在財帛宮發威，對兼職、副業、投資等多元的賺錢管道極感興趣，賺錢慾望非常強，能竭盡所能的投入自己的理想丶或投資的事業，隨著財運越來越旺，在職場中被升職加薪也大有可能。

第三名：雙魚座坐等成果豐收

雙魚座前陣子過得特別累，感覺做什麼都不順，但九月開始生活都會慢慢變好，特別是正在等待結果的雙魚，會在此月迎來心滿意足的成果，在等待考試結果丶面試回覆丶甚至升職加薪的人可以好好期待了！偏財運也非常好，可買些彩券、參加抽獎試試自己的手氣，也可研究進行小額投資，能增加不少生活費。

第二名：巨蟹座喜獲意外之財

九月巨蟹能慢慢感覺到自己的財運上漲，身邊貴人降臨，也因備受重視、寵愛而喜獲意外之財，可能是長輩贈與的零花錢，或領導指派任務而大賺外快。開源節流下，財富自然往上飛漲。多和財運好的朋友往來，他們的磁場可以帶來好財氣，財運跟著興旺。

第一名：處女座業務大進帳

處女座就是財神爺的寵兒，再加上工作上總是勤奮努力，無論在業務、生意，或是提案及投資，都能賺進不少的錢財。另外本月客戶丶朋友經常請客，不需花太多支出在交際應酬上。如果某天突然發生了特別事件，可以買幾張彩券來碰碰運氣，雖然不一定能夠獲得大獎，但仍有小財進帳。

艾菲爾並指出12星座的9月發財關鍵字，祝福網友都財源廣進！

白羊：副業激進
金牛：業績飆高
雙子：財星出現
巨蟹：貴人降臨
獅子：生財有道
處女：財神相伴
天秤：財庫旺旺
天蠍：貴人提拔
射手：財運旺翻
魔羯：投資精準
水瓶：業績達成
雙魚：大有收穫

偏財運 彩券 財運

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