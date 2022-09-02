中秋節前夕！命理師點名「4生肖恐破財」第一名小心血汗積蓄賠光

今年的9月10日為中秋節(農曆八月十五)，不少民眾會在這天與親朋好友團聚，一起賞月烤肉歡慶。另外也有人關心自己的生肖運勢走向。對此，命理師小孟老師也在臉書點名中秋前夕有4大生肖，有破財運，要特別注意。

第四名：屬兔

屬兔的人九月你在學習進修方面會破財。由於你對許多課程都躍躍欲試，因此可能會花費過多金錢上課。倘若上完課你也就漸漸停擺，並沒有落實到生活當中，學費可就付諸流水了。小孟老師在此建議你，學習新事物固然是好，但還是要量力而為，找出什麼是你最需要的，一年訂一個目標就好。

第三名：屬牛

屬牛的人九月開始會因為無法拒絕他人而破財。例如：朋友約你吃飯聚會、同事找你一起團購等等。可能是你容易被他人影響，也可能是你覺得這是小錢，但積沙成塔不容小覷。小孟老師在此建議你，先訂好每月的存錢目標，領薪水時馬上把錢存起來，由於手上的現金有限，有助提升你的控管能力。

第二名：屬蛇

屬蛇的人九月會在飲食娛樂方面破財。可能是平常工作壓力大，讓你常常需要舒壓釋放，例如：你經常跟朋友同事聚餐、網購、按摩等等。也可能是你很懂得照顧自己，時常購買好的東西犒賞自己。小孟老師在此建議你，鬼門關後面對問題才能對症下藥，找出解決壓力的方法，才不會一直漏財唷！

第一名：屬雞

屬雞的人所你想在九月創業及投資，會有破財運。因此想創業當老闆的人，請你務必三思而行，謹慎做好多方的考量，例如：租金、特色性、巿場是否飽和等等。想投資的人更要小心，除非有十足的把握，否則恐怕淪為花錢買教訓。小孟老師在此建議你，鬼門關後與其拿血汗錢去賭，不如先培養你的第二專長。

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