唐綺陽星座運勢週報：2星座「工作狀態佳」天秤感情要積極主動

時序即將變換為秋天了，不過，天氣仍然沒有一絲轉涼的徵兆，真～熱～啊～。其實，雖然地球上的天氣沒有變，但宇宙的天氣卻更換了新的氣象哦。新的宇宙天氣，為我們送上了新的好運氣。快跟著科技紫微網來查收看看，十二星座各自收到了什麼好運禮物吧！

2022-08-28 08:00