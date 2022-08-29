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唐綺陽星座運勢週報：2星座「工作狀態佳」天秤感情要積極主動

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

【唐綺陽星座運勢週報8/29-9/4】

重要星象：水星停滯、金星衝刺。

水星停滯，容易反省及回顧過去，充滿濃厚的懷舊氛圍，留意聯繫上是否有傳遞正確訊息，審視合作關係及合約問題，過往有輕忽之處將一一浮現。金星衝刺，親子之間相處愉快，能為生活帶來樂趣，對外表與時尚有所追求，想要參與演唱會或大型藝文活動。

工作注意：雙子、獅子、處女、雙魚

雙子：做事態度果斷明確，有助於事情推動

獅子：工作狀態佳，可積極展現創意想法

處女：別自我設限，大膽行事讓人刮目相看

雙魚：工作表現良好，可能遇強人帶來壓力

桃花注意：巨蟹、天秤、天蠍、射手

巨蟹：聚少離多，被挑毛病需自我反省

天秤：積極主動點，避免專注工作而疏忽感情

天蠍：個性急躁，讓對方感覺咄咄逼人

射手：留意對話方式，讓對方難以應付

財運注意：金牛、水瓶

金牛：改變理財方式，從長計議投資路線

水瓶：嘗試研究新領域，獲得不錯成效

健康注意：牡羊、魔羯

牡羊：注意腸胃及消化系統問題

魔羯：面對及根治復發的老毛病

星座運勢 每週星座運勢 唐綺陽

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