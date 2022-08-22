唐綺陽星座運勢週報：獅子有升官加薪機會 水瓶適合低調保守

太陽進處女，能量場開始轉變成任務導向，讓人迫不及待想要投入，眾人開始討論健康、養生有關的話題。天王星逆行，價值觀容易受到改變，重新檢視過往的花錢及理財習慣，對水瓶座來說，因為守護星逆行，適合調整低調保守路線。水星進天秤，關注法規及婚姻等相關議題，思考與人的合作關係，是否有達到加乘效果。

2022-08-22 08:38