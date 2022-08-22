唐綺陽星座運勢週報：獅子有升官加薪機會 水瓶適合低調保守
【唐綺陽星座運勢週報8/22-8/28】
重要星象：太陽進處女、天王星逆行、水星進天秤
太陽進處女，能量場開始轉變成任務導向，讓人迫不及待想要投入，眾人開始討論健康、養生有關的話題。天王星逆行，價值觀容易受到改變，重新檢視過往的花錢及理財習慣，對水瓶座來說，因為守護星逆行，適合調整低調保守路線。水星進天秤，關注法規及婚姻等相關議題，思考與人的合作關係，是否有達到加乘效果。
工作注意：巨蟹、天秤、魔羯、水瓶
巨蟹：單打獨鬥親力親為，合作注意多溝通
天秤：嘗試接受新提案，帶來新的領悟
魔羯：女性貴人，工作建議值得一聽
水瓶：多勞多得，努力耕耘有所進步
桃花注意：金牛、處女、天蠍、射手
金牛：感情方面不如預期，先調整自己吧
處女：對愛情多有幻想，不要想太多了
天蠍：害怕接受自擋桃花，有對象也聚少離多
射手：講究公平感情，過於期待導致有點失落
財運注意：牡羊、獅子
牡羊：聰明投資，在金錢方面有收穫
獅子：有升官加薪機會，好好表現把握住
健康注意：雙子、雙魚
雙子：小心腦神經衰弱，著重調適心理壓力
雙魚：注意心血管疾病，好好養生避免加重
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