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唐綺陽星座運勢週報：獅子有升官加薪機會 水瓶適合低調保守

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

【唐綺陽星座運勢週報8/22-8/28】

重要星象：太陽進處女、天王星逆行、水星進天秤

太陽進處女，能量場開始轉變成任務導向，讓人迫不及待想要投入，眾人開始討論健康、養生有關的話題。天王星逆行，價值觀容易受到改變，重新檢視過往的花錢及理財習慣，對水瓶座來說，因為守護星逆行，適合調整低調保守路線。水星進天秤，關注法規及婚姻等相關議題，思考與人的合作關係，是否有達到加乘效果。

工作注意：巨蟹、天秤、魔羯、水瓶

巨蟹：單打獨鬥親力親為，合作注意多溝通

天秤：嘗試接受新提案，帶來新的領悟

魔羯：女性貴人，工作建議值得一聽

水瓶：多勞多得，努力耕耘有所進步

桃花注意：金牛、處女、天蠍、射手

金牛：感情方面不如預期，先調整自己吧

處女：對愛情多有幻想，不要想太多了

天蠍：害怕接受自擋桃花，有對象也聚少離多

射手：講究公平感情，過於期待導致有點失落

財運注意：牡羊、獅子

牡羊：聰明投資，在金錢方面有收穫

獅子：有升官加薪機會，好好表現把握住

健康注意：雙子、雙魚

雙子：小心腦神經衰弱，著重調適心理壓力

雙魚：注意心血管疾病，好好養生避免加重

星座運勢 獅子 婚姻

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