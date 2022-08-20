今年天赦日碰上處暑！命理師曝「1招」增財運 2生肖桃花運強

今年的8月23日（陰曆7月26日）除了是一年中難得的天赦日外，同時也是節氣中的處暑日，命理專家柯柏成曝「1招秘法」可以增加財運及貴人，也點名了2個生肖在這節氣「桃花運強」。

柯柏成在臉書發文說，這天按照慣例要煮水錢，可以增加財運，由於天赦日的緣故，當天也適合參加寺廟舉辦的消災祈福法會，不一定非得在寺廟內，即使是基督天主教徒，上教堂祈願都會特別容易實現。

柯柏成也說，這一天可以先準備一枚一盎司純銀的銀幣，在當天用煮水錢後冷卻的水擦拭，放置於自宅的中央位置，也可以放在抽屜內或是櫃子上，如果是營業門市，可以用泡棉膠或是雙面膠黏在天花板上，避免遺失。

另外，屬豬和鼠的人，在處暑開始的桃花運較強，適合表達情感，人際關係也良好，會有貴人運出現，催化貴人的方法也可以參考上面的銀幣開運法，跟著天地磁場走。

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