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下周二「處暑」 命理師：4生肖財星高照、好運無災

聯合新聞網／ 命理專家邱彥龍
圖／ingimage
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下周二(23日)進入處暑，國際天星風水命理專家邱彥龍指出，處暑節氣代表暑氣將止，雖秋老虎在，但日夜溫差會變得比較明顯，要多注意溫度變化。邱彥龍老師說，秋老虎的威力不容小覷，人在高溫炎熱下，容易變得懶散，但有四個生肖這段時間(8/23-9/7)財運卻特別旺盛，可以好好把握。

8/23-9/7財星高照，好運無災的四生肖分別是：

Top4 ： 雞

屬雞的朋友，在這段時間，正財運很好，事業與工作能得到不錯的成果，先暫緩享樂與投資，能避掉破財之災，但感情容易遇到三角關係，應盡量避免，專心在工作上，可以免掉許多不必要的麻煩。

Top3 ： 牛

屬牛的朋友，在這段期間，外出與學習運非常好，能增進與提升自我，名氣也能大幅提升，並且能幫助到周遭任何人財富倍增，讓大家沾沾牛福氣，會有意想不到的好運。

Top2 ： 馬

屬馬的朋友，在這段期間，建議多出門走動參加活動，不但會招人喜歡，還可以積累財富種子，易經隨卦云：『出門交有功。』多廣結善緣，對屬馬往後財富與事業的積累會有很大的成效。

Top1 ： 蛇

的朋友，在這段期間，名氣會大幅提升，心想事成，受到眾人的喜愛，事業上雖然有突如其來的變化，保持正念，照著正規的道路行走，行銷與溝通得當的話會讓收入大幅提升，有許多的賺錢機會找上門，記住只要謹慎審核，就能讓財源有不錯的增長。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財運 秋老虎 節氣

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