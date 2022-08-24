前半生命苦 後半生享福！「中年機運大開」的命格曝光

人生難免有大起大落的時候，有時苦，有時樂。有些人大半輩子都錦衣玉食，但因不懂規劃，在人生終了時潦倒無比；也有的人雖然前半生吃苦磨難，但下半輩子卻享福不盡。今天科技紫微網就來從紫微命盤的角度，來為大家盤點幾個前半生命苦，後半生享福的主星。

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命宮有廉貞

廉貞是一顆心高氣傲的星，年輕時容易因為要求高，不願將就，往往難以實現自己的抱負。

這是由於個人意識太強，年輕多半氣盛，往往不懂收斂鋒芒，容易得罪他人。導致無法與他人合作，在發展事業的過程中易受挫，有才無法發揮。

當然，廉貞的高要求不是只對別人，他對環境、對自己的要求也都非常高。即使鬱鬱不得志時，他並不會放棄提升自己，而會繼續精益求精，自我錘煉，等候時機，一朝爆發。

因此，當他進入下半生，心性變得沉穩，實力也已厚積，往往就能抓住機會，一舉成功，不再奔波勞碌。

命宮有武曲

武曲的個性剛強，雖然屬於領導型主星，但不懂變通、獨來獨往，在固執與倔強方面完全不輸於開創型主星。因此，前半生會因為人際關係而多吃苦。

武曲是顆財星，年輕時雖然不至於窮困潦倒，但也易因人緣較差，難以在事業上實現抱負。職場上和同事難以融洽相處，感情中難以收穫真愛，貴人運也不強，一腔熱血常被現實的殘酷澆冷水，累積不少挫折感。想要一鳴驚人，後半生享福，大多只能靠自己的實力。

不過武曲是有著堅定目標的人，年少時的不得志從來不會擊敗他們，內心對成功的嚮往也不會消退，只要一有機會，他們便會向前衝。一旦他們成為上位者，人生就會開始走上坡路，往往會在中年以後才會迎來事業的騰飛，並且成就頗高。

命宮有太陽

太陽坐命的人前半生雖然不算特別辛苦，但多半難以獲得所想要的那種成就。對於要面子的太陽來說，當自身成就低於理想目標時，就會令他們十分煎熬。

在前半生，太陽星的人說的比做的多很多，因此想要的多，得到的少。而另一方面，他們的心性還達不到逆著個性修煉自己的程度，常把太多的力氣都投到助人方面，忽略了自身的成長。由於他們心直口快、說話不懂避忌，常得罪不少人。

好在在吃過一些啞巴虧，看透一些人情世故後，太陽會慢慢的成長起來。隨著年紀的增長，他們會懂得適度收斂善意，逐漸專注於自身，也開始放得下身段。在人生後半場，他們能漸漸找到與自我相處的節奏、和與社會相處的法則，展現實力，脫穎而出，生活也會開始愜意順心。

命宮有太陰

太陰星前半生總是活在他人的目光裡，忘記去注意自己想要什麼。由於凡事顧慮太多，太過在意他人的看法，往往難以輕鬆享受生活。在職場中，他們也因為顧忌他人，做事容易畏首畏尾，因而無法施真才實幹，即使有本事，也難以快速找到自己的最佳職場定位。

成長往往會伴隨著陣痛，太陰的成長就是在一次次追求他人認可的挫折之中，慢慢摸索出屬於自己的生活之道，逐漸擁有他人奪不走的自信。不過，他們會很需要別人的鼓勵，鼓勵是太陰勇於嘗試，活出自我的催化劑。

隨著年紀的增長，伴侶、親人、朋友等社交圈都日漸穩定，這時太陰就會嘗試走出去，開啟自己的小小冒險。前半輩子的兢兢業業，為他們後半生的逆襲提供了有利條件，只要不發生大變故，太陰往往都能取得不錯的成就，讓他們的後半輩子順遂無憂。

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