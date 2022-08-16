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每次有麻煩都是我？「最容易被找碴的星座Top 5」：第一名看不得別人好

聯合新聞網／ 安妞星座
圖／ingimage
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有人喜歡找麻煩，就有人容易被找麻煩；有人生氣就對別人發洩情緒，而有人就容易因此被掃到颱風尾，是人緣不好，還是主動愛挑釁，所謂「躺著也中槍」，當事人一定是滿頭問號吧！我們就來看看，是哪幾個星座，這麼容易被找碴？！

TOP 5：水瓶座

水瓶座就是特立獨行，可用一枝獨秀來形容。凡事很有自己的想法，喜歡做自己，直率的性格，卻也容易被找碴。許多人會因此看不慣，覺得水瓶座不合群，不好相處，總有自己的意見。特別是與領導人有不同看法的時候，讓領導者覺得被唱反調，因為讓事情變得不好處理，或是更為麻煩，這時候就會想辦法找水瓶座的麻煩，聯合他人來排擠，恨不得把水瓶座剔除在團體之外。其實水瓶座只是想要為團體帶來新的方法及未來，只是很難得到認同。

TOP 4：處女座

凡事追求完美的處女座，讓人覺得龜毛，甚至給人被針對的想法。尤其在工作方面，很是要求，對自己很要求，對下屬也要求，對上級雖然不敢要求，但會想要呈現最好的工作內容。所以常常把案子做到自認為很完美才交付出去，但偏偏長官不滿意的時候，就只能退稿重寫，同事也連帶受累，而這時處女座就會覺得被上級找碴找麻煩，同事也一起找碴。這實在是本身要求太特殊，造成很多不必要的麻煩。

TOP 3：雙子座

雙子座最厲害的就是資訊的流通，什麼八卦雜誌，補風捉影的事情，問雙子座就對了。而且很有想法，伶牙俐齒，面對別人的詢問跟懷疑，很容易靠口才來脫身，偏偏就是這張嘴管不住，麻煩才會因此而來。為了炫耀自己有很多訊息可以講，而四處宣傳別人的私事，造成他人誤會或不滿，自己也常常製造問題給自己，人際關係從最受歡迎變成最被討厭的人，被找碴不是沒原因的，該好好控管自己的言論。

TOP 2：獅子座

獅子座是很強勢的，給人好像很強的樣子，但也很容易被找碴。行為表現常常很直接，有點自視甚高，而且喜歡表現、愛出風頭，為了面子問題，常常惹出事情，也喜歡領導指揮別人，不給別人好臉色看，容易喜怒哀樂表現在臉上，容易讓周遭的人感到不悅。所謂一山不容二虎，獅子座很怕遇到更強的，這時候若出現更強勢或是不理會獅子座的人，雙方口氣就會有衝突。其實獅子座被找碴，都是自己惹出來的。

TOP 1：牡羊座

牡羊座總喜歡搶第一，喜歡當第一，爭先恐後，也看不得別人好，會去跟別人較量，所以牡羊會找別人麻煩，卻也同時被人盯上，被找麻煩。此外牡羊座也是很直爽的人，心直口快，有嘴無心，原本的好意，卻不經大腦輸出，讓人極度不舒服，而牡羊也很少去考慮別人的感受，不在乎別人的想法，因為總認為自己就是最好的，所以也喜歡當意見領袖去指揮別人，這也常常造成他人的不舒服，於是衝突常常在牡羊座身上發生。

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