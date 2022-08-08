唐綺陽星座運勢週報：牡羊理財小心套牢 水瓶這樣做桃花旺
【唐綺陽星座運勢週報8/8-8/14】
重要星象：金星進獅子、日土對分
金星進獅子，關注親子話題及出遊活動，好好享受周末假期。週五前金星跟冥王星對分，煩惱居家整修、布置的問題，感受不同的家庭氛圍，週五過後，年輕人調整態度，訴求有望成功。日土對分，公眾人物易受到社會大眾的批評指教。
工作注意：雙子、獅子、處女、雙魚
雙子：多頭馬車，執行前宜多溝通
獅子：蓄勢待發，不要太過在意長官觀感
處女：工作太謹慎、自我設限，要突破心魔
雙魚：駕輕就熟，會表現得更好
桃花注意：金牛、天蠍、魔羯、水瓶
金牛：對感情態度飄忽，要先確認自己的想法
天蠍：對善意桃花嫌煩，給人冷漠感
魔羯：太強勢自我，態度要放輕鬆點
水瓶：主動積極得到回應，桃花更旺
財運注意：牡羊、射手
牡羊：理財要小心套牢，靜觀其變勿衝動
射手：勿人云亦云，工作收入最安全
健康注意：巨蟹、天秤
巨蟹：身體勞累出狀況，別輕忽徵兆
天秤：工作忙到忘我，小心過勞受傷
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