唐綺陽星座運勢週報：牡羊理財小心套牢 水瓶這樣做桃花旺

2022-08-08 牡羊座短評：平凡也是一種幸福。【整體運★★★★☆】工作一如既往的進行著，雖然事情一成不變，但你不會因此感到乏味，反而得心應手；一個普通的笑話就能把戀人逗得很開心，讓你頗為得意；

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