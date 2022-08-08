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唐綺陽星座運勢週報：牡羊理財小心套牢 水瓶這樣做桃花旺

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

【唐綺陽星座運勢週報8/8-8/14】

重要星象：金星進獅子、日土對分

金星進獅子，關注親子話題及出遊活動，好好享受周末假期。週五前金星跟冥王星對分，煩惱居家整修、布置的問題，感受不同的家庭氛圍，週五過後，年輕人調整態度，訴求有望成功。日土對分，公眾人物易受到社會大眾的批評指教。

工作注意：雙子、獅子、處女、雙魚

雙子：多頭馬車，執行前宜多溝通

獅子：蓄勢待發，不要太過在意長官觀感

處女：工作太謹慎、自我設限，要突破心魔

雙魚：駕輕就熟，會表現得更好

桃花注意：金牛、天蠍、魔羯、水瓶

金牛：對感情態度飄忽，要先確認自己的想法

天蠍：對善意桃花嫌煩，給人冷漠感

魔羯：太強勢自我，態度要放輕鬆點

水瓶：主動積極得到回應，桃花更旺

財運注意：牡羊、射手

牡羊：理財要小心套牢，靜觀其變勿衝動

射手：勿人云亦云，工作收入最安全

健康注意：巨蟹、天秤

巨蟹：身體勞累出狀況，別輕忽徵兆

天秤：工作忙到忘我，小心過勞受傷

星座運勢 每週星座運勢 唐綺陽

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