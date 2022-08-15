愛越深錢包越空！哪些命格要當心「漏財渣情人」？

雖然感情無法用錢來衡量，但是一旦有了愛情的滋潤，很多人對錢的敏感度就會大幅下降。你知道哪些命格陷入情網後最容易亂花錢，甚至有高機率遇上漏財渣情人嗎？科技紫微網接下來點名的四大命格，千萬要顧好錢包啊！

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命宮有七殺

行動力比思考力旺盛的七殺，常常依直覺下決定，不管談錢或是談感情都不例外。尤其當他把情人當成自己人之後，只要情人說點好話，編織點美好的未來，投資？沒問題！做副業？出錢出力！就算賠了錢，賭性堅強的七殺還會想要再下一把，殊不知這可能是渣情人安排好的漏財陷阱，不可不慎！

命宮有天府

天府是愛享受的「衣食之星」，出手從來都很大方。既然是自己的情人，與自己心靈相通，當然要跟自己一起吃好穿好，展現品味。天府又有點愛面子，當情人開口求援時，天府是不會讓對方失望的。心術不正的渣情人會看上天府這方面的特質，假交往、真騙錢，放長線釣大魚。所以天府想要避免在感情上破財的話，最好行事低調一點。

命宮有太陽

太陽的特質就是燃燒自己、照亮別人。他這麼喜歡幫助別人，看到朋友有難總會伸出援手，對情人當然更是掏心掏肺，哪有不慷慨的道理？只要感受到自己是被需要的，太陽就會無悔付出。也因此，命宮有太陽的人特別需要小心渣情人用感情當誘餌，噓寒問暖，處處照顧，實際上，他只對太陽的錢有興趣。

命宮有天梁

對天梁來說，見到別人有難，要他袖手旁觀真的太痛苦了。若是情人知恩圖報，同甘共苦，兩人的感情會更緊密；但如果被渣情人盯上，吃定天梁無法拒絕人，軟土深掘，恐怕天梁的錢包就會越來越空了！這裡勸告命宮天梁者，千萬不要害怕求助，要傾聽其他人的理性建議，才不會落入當局者迷的危機喔！

不管是否上榜，為情付出的例子確實不少，希望大家都不要被感情沖昏頭，就算遇上漏財渣情人也要理性擺脫，情路、財路都順利。

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