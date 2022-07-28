農曆七月生肖運勢：屬蛇賺錢機會多、屬虎小心桃花劫

農曆七月鬼門開！我們即將進入一年中充滿神祕與禁忌感的農曆七月（7/29-8/26）了，哪些生肖在此時需要小心劫煞？哪些生肖反而能夠運勢更旺呢？科技紫微網馬上就來為大家揭曉！

鼠

愛情運指數：★★★★☆

單身者：愛情發展趨勢頗佳，能與異性維持良好的友誼。此時若主動表達自己的感情，可望有進一步發展。不要顧忌太多，以免錯失良緣。

有伴侶：戀愛中的情侶本月會短暫分離。給對方足夠的信任和適當的空間，分離期間記得經常聯繫，多表達關心與愛護，你們將小別勝新婚，感情會更好。



事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：手頭的工作順利解決，接下來的案件時程也敲定了，你將能進一步發展潛能，並受到同事與上司的好評。

學業運分析：本月的競爭心較強，想要超越排名更前面的同學。為此你刻苦學習，成績也顯著提高了。不過要注意健康，不要過度熬夜，如果弄得白天沒有精神上課，就得不償失了。



財富運指數：★★★★★

財富運分析：財運亨通，本月你將運用創意和獨特的眼光去尋找商機或投資機會，並有良好的推動力與執行力來配合，能創造可觀的利益。

牛

愛情運指數：★★★★☆

單身者：本月是單身者最好的求愛時機，既然你在各方面都準備妥當了，就不要害怕被拒絕。不表白就永遠不知道結果，鼓起勇氣才有機會牽手相伴。

有伴侶：你在愛情世界中如浴春風，你很樂意為戀人做些事情，對方也感受到你的貼心，兩人的感情迅速升溫。有時，一些小小的主動，就可以收穫很多的感動。



事業學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：本月你的情緒不太穩定，容易與上司發生爭執，雙方的不愉快會延續到工作中，影響工作品質和進度。良好的溝通技巧，是工作中不可或缺的法寶。

學業運分析：本月的想法很多，但幾乎都是空想，真正付諸行動的很少。你的只說不做受到同學們嘲笑，很少有人贊同你的想法。想要證明自己，唯一的方法就是行動起來，用事實說話。



財富運指數：★★★★☆

財富運分析：多次的小額收入，讓你的存款增長了不少。不妨拿出一部分錢，和另一半來個甜蜜浪漫的約會，以此歡慶小勝利。

虎

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：單身者識人能力有點下滑，在沒什麼希望的對象身上投注了太多精神。本月與異性相處，儘量還是以加深瞭解為主。

有伴侶：容易因為小爭吵，讓關係陷入長期低溫。冷戰可不是解決心結的方法，試著心平氣的與對方好好說說，不要把事情想得太壞。樂觀對待，會更容易看見陽光。



事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：工作表現平穩平淡，可大展身手的機會不多，然而，做好本分工作可以增加經驗值，增強能力值，千萬別敷衍了事。

學業運分析：接二連三的考試讓你有些緊張過頭。因為太擔心成績，你的神經繃得很緊，其實考試除了考查你的知識之外，更是在檢驗你的心態和應付能力。良好的心態才有助於發揮實力，快快放輕鬆吧。



財富運指數：★★☆☆☆

財富運分析：本月你的情緒會直接影響到財運的順暢度，管理好情緒才是重點。業務人員在與客戶洽談時，別帶入負面情緒，如果鑽牛角尖，會損失不少訂單唷！

兔

愛情運指數：★★★★☆

單身者：異性緣不錯的一個月，多與異性接觸、互動，你會感受到自己的魅力。你的自信和大方，不知不覺就能吸引不少異性，若碰到心動對象，很有發展機會喔。

有伴侶：有伴侶的人，本月多留點時間給另一半，並製造一點浪漫和驚喜，可讓彼此點燃激情，重回熱戀期。生活中偶爾的小吵小鬧，不妨當成感情生活的一種調劑，感情反而會更加甜蜜。



事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：本月在工作上超有自信，即使遇到棘手的問題也能迎刃而解。處理人際關係也如魚得水，不妨多挖掘自己的潛在能力。

學業運分析：本月心境平和，在忙碌的學習中仍然能有條不紊，按照梳理好的步驟進行學習。相對其他同學的手忙腳亂，你的井井有條很讓他們羡慕。你可以跟大家分享自己的方法，能增加你的人氣指數。



財富運指數：★★★☆☆

財富運分析：本月你在理財上偏重節省之道，這會讓你減少一部分不必要開銷，但飲食方面不可太節儉，否則很容易因為吃得不好而損傷健康。

龍

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：本月你大多數時間都是宅在家中，這樣與異性接觸的機會當然少了大半，也就不容易獲得愛情了。

有伴侶：雖然你是因為關心才會再三叮囑，但是在對方的耳中可能就成了喋喋不休的念叨，你的好意成了他的精神負擔。儘量注意你的溝通方式。



事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：若你是職場新鮮人，恭喜你的工作會比想像中順利很多。同事不會故意為難，上司也會給你學習的機會，好好表現，會有不錯的升職空間。

學業運分析：身為這學期才入學的新生，本月你忙著熟悉學校環境，結識同學，心裡充滿了對新學期和新同學的好奇，卻忘了自己的主要目的是學習。趕快讓自己回到課業現實中吧，別等回過神的時候課程已經進行了一大截了。



財富運指數：★★★★★

財富運分析：本月的短期投資會獲得不小的收益，見好就收是避險的上上策。生意人本月訂單會迅速增多，可從中挑選出長期合作夥伴，將能成為擴大公司規模的有利條件。

蛇

愛情運指數：★★★★☆

單身者：本月的魅力指數上升，獲得愛情的機會很多，但是不要因為機會多而眼光變高，要正確的認識自己的定位，尋找合適的對象，這樣才能有長遠發展。

有伴侶：有空時多陪陪雙方的長輩，跟長輩們建立良好關係，會為你們日後生活帶來很多便利，也有助於感情的穩定發展。



事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：處理工作如庖丁解牛，遊刃有餘。空下來的時間不妨幫助新同事解決一點工作上的實際難題，能贏得他們的信賴，使你人氣飆升。

學業運分析：對未知的新領域充滿好奇，這股動力使得你不斷探索。過程中你能結識興趣相同的朋友，從交流中擦出智慧的火花，讓你們興奮不已。但是在追求新知的同時也要照顧好學業喔！



財富運指數：★★★★☆

財富運分析：有不錯的賺錢機會，適合投資，但忌求財心切。投資者在本月上旬會遇到一些挫折，但這只是中途的小意外，要相信自己。月中後財運漸強，堅持下去就能有不錯的回報。

馬

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：本月接觸異性的機會很多，但是很少能碰到令你心動的對象。月末你會有些疲憊，對感情的熱度降低，這時可多找朋友們聚聚，轉移注意力。

有伴侶：學會讓步是你本月的愛情課題。當你太執著於自己的想法時，難免會與戀人在許多問題上發生衝突，也使感情陷入緊張。



事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：和同事相處不錯，工作上沒什麼太大煩惱，但會遇到一點小挫折，只要保持樂觀心態，冷靜判斷，就能順利渡過並能有所收穫。

學業運分析：與老師、同學相處都很愉快，學習上沒有什麼大問題，每天學習和玩樂的時間分配得很好，算是狀態頗佳的一個月。月末課業量會增加，要注意調整每日時間表，增加學習時間。



財富運指數：★★☆☆☆

財富運分析：財運不佳，易有錢財困擾。其實，人情往來的花費是免不了的，無需跟人斤斤計較小錢，要知道錢財不在仁義在，這些付出的錢財可能會是你成功路上的奠基石。

羊

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：本月對待感情的心態有些模糊，雖然得到異性表白，卻不想接受也不想拒絕，使你們的關係變得很不明確。這樣下去，時間長了會讓雙方都感到疲憊，還是早些表明態度比較好。

有伴侶：感情豐富，很想黏著對方，若得不到對方的關心時會有失落感。不妨主動關心另一半，多付出，會讓你有滿足感。



事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：工作上開始對自己有更高的要求，動力也增加了。不過，這樣也會增高自己的心理壓力，工作時較容易累，但完成後會很有成就感。

學業運分析：月初玩心較重，總是在找藉口拖延學習。月中時由於拖欠進度太多，學習壓力增加，才開始收心學習。藉著有計劃的補習，月底基本上能趕上正常的學習進度。貪玩總是要付出代價的。



財富運指數：★★☆☆☆

財富運分析：本月對財富的幻想多，但行動力不足，不願實際付出勞力來換取財富，反而容易選擇投機取巧的偏財門道。結果發財慾望越大，漏財也越大。

猴

愛情運指數：★★★★☆

單身者：本月會有很多約會邀請，如果對這個對象還算看得上眼，可藉此機會加深瞭解，如果不是自己喜歡的類型，最好果斷拒絕，以免陷入糾纏不清的感情中。

有伴侶：有時家庭瑣事會消磨不少激情，但是只要懂得經營，婚姻生活照樣可以多姿多彩。最近如果有紀念日，不妨好好的準備一番，讓這個日子的回憶更加美好。



事業學業指數：★★★★★

事業運分析：工作幹勁十足，表現慾也很強烈。下半月運勢旺盛，有機會涉足新的工作領域，讓你有更大的空間發揮專長。若能多和上司溝通，還能得到更好的建議，使你的工作進度加快。

學業運分析：本月的目標清晰，並能自覺的遵照目標來學習。學習有餘暇，還能吸取豐富的課外知識，成為朋友圈裡的資訊諮詢站，很受大家歡迎。月底要記得做好溫習，鞏固所學。



財富運指數：★★★★☆

財富運分析：本月能夠瞄準商機，並有你獨特的理財方案，但要注意不能孤注一擲，冒險投資，否則極易造成無法挽回的局面。

雞

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：不要因為想找到最好的對象而到處撒網，小心網到的是潘朵拉的盒子，讓你噩夢連連。正確的選擇不在於多，而在於精。與其浪費過多的精力在許多段沒有結果的戀情裡，不如一心一意對待一段值得付出的戀情。

有伴侶：有伴侶者本月要特別小心處理與異性同事的關係，工作以外的時間千萬不要拉拉扯扯，以免關係產生曖昧感。這樣不僅影響工作和感情，人緣也會因此變差。



事業學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：工作動力不足，容易心煩氣躁，一點點小挫折就會令你鬥志全消。和朋友到近郊去散散心會是不錯的主意，感受大自然的親切能讓你有所領悟。

學業運分析：旁邊的同學成績大幅進步，對你來說是一種無形的壓力。這迫使你更加努力的學習，甚至因此而減少很多娛樂時間。你可以跟他請教一下學習經驗，向他借鏡好的學習方法，不要一味強逼硬幹。



財富運指數：★★★☆☆

財富運分析：財運不明朗，易因迷糊而破財。生意人不可衝動投資，本月有可能誤聽小道消息而大量購入貨品，會因屯積而損財。月末有機會獲得貴人金援。

狗

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：你這個月不太有戀愛的動力，對約會也漫不經心。如果實在沒興致，不如把時間用來修身養性，提升自己的知識和內涵。

有伴侶：上半月的戀愛天氣有些陰沉沉，一點風吹草動就會引發糾紛。如果聽到影響戀情的流言，只要不放在心上，並對你們的愛戀多一份信任，月中以後一切就會好轉。



事業學業指數：★☆☆☆☆

事業運分析：工作的進度受到多方面牽制，遲遲沒有進展。上司的不斷施壓，讓你心情鬱悶到了極點。不妨和同事商量討教，尋求快速的解決之道。

學業運分析：精神不振，學習時完全在狀態外，思緒處於離魂狀態，放學後記不起今天學了什麼，快要成為老師眼裡的問題學生了。其實，只要為自己制定出學習目標，每天遵照目的來學習，離魂的狀態就會很快消失。



財富運指數：★☆☆☆☆

財富運分析：本月還是安心關注主財收入就好，本月的意外之財幾乎是零，越是有心栽花，花越是不開，而無心插柳，柳也不成蔭。不要將心思放在偏門上，穩定守財即可。

豬

愛情運指數：★★★★☆

單身者：其實不用太羡慕那些有伴的朋友，單身也有單身的好處，自由自在，不用為了約會而煩惱，或為了小事而鬧彆扭。何不好好享受目前的生活呢？

有伴侶：你最近有點欠扁，吵起架來反而會希望聽到伴侶吼你，勝過你說什麼他都不吱聲。這是因為本月你對溝通的慾望很強烈。想要溝通，懂得溝通，是一件好事。



事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：整體工作算是平順，與客戶洽談也很順利。易遇到一些有趣的事情，不妨和同事互相交流，一同分享快樂。

學業運分析：最近你很能合理安排每天的時間，除了消化一天所學知識外，還會安排時間從事課外活動。不管是技能類專長還是體育活動，都對身心發展有益。能動能靜，有助提高學習效率。



財富運指數：★★★★☆

財富運分析：財務支出略微下降。本月雖然應酬不少，但大多數都是他人請客。飯局多了，唯一要注意的是健康問題，應控制飲食攝取。

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