塔羅：抽一張牌，尋找你生活中的幸福光影

我們總是希望能獲得幸福美滿的生活，可是生活常常一團亂，幸福似乎永遠是奢侈品。其實幸福並不遠呢！現在，科技紫微網就透過塔羅的力量，看看你該如何尋找生活中的幸福光影？

占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2、心中默念，「我的幸福光影在哪裡？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

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占卜結果：

選擇牌1：審判

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抽到這張牌，代表著你必須常常伸出觸角，去發現新的事物。先打破原有的生活圈，才能打開幸福人生的大門。在你感歎生活無聊、幸福感貧乏時，不妨聯繫一下通訊錄裡許久未聯繫的朋友，或是多參加聚會等社交場合，讓自己結識新的朋友。

在充實生活、增添生活樂趣的同時，你會發現幸福不再難以捉摸，生活也會因為友情的存在而滋味非凡。

選擇牌2：死神（逆位）

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你對生活有自己的偏執和堅持。或許是由於先前你十分重視的事情並沒有往你期望的方向去發展，所以你常常沉溺在過去，找不到未來的幸福方向。死神逆位這張牌是告訴你，不肯放手、恐懼改變的心理，不僅令你無法成長，更會阻礙了你幸福生活的開展。

人生不如意之事十之八九，失敗與失望不過是生活的常態。試著清除掉自己身上的負能量，尋找新的理想與目標，並且為之努力，幸福感也會隨之而來。

選擇牌3：正義

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正義表示你追求的是生活和心靈的平衡。你懂得理性的接受過去，並肩負起屬於自己的責任。無論大事小事你都會負責到底，親力親為。你對未來有著遠大的目標，對你而言，幸福就是要獲得圓滿成功的人生。

然而，這種無形的壓力容易把自己弄得很累，建議你不妨適當放鬆一下，不要因為匆忙的腳步，錯過了好好體會幸福的時間。

選擇牌4：節制

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節制這張牌，透露的是你對目前生活的不滿。這種不滿主要來自於你心中越來越多的慾望，因為你想要的東西很多，真正擁有的卻很少。於是你會經常跟身邊的人抱怨人生不如意，但卻不曾跳出舒適圈，勇敢面對不同的挑戰。

生活中永遠都不缺乏值得我們珍惜的美好事物。學著多感恩自己所擁有的，少抱怨自己所沒有的，這就是你收穫幸福的秘方。

選擇牌5：太陽

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太陽充滿所有積極正面的力量，溫暖而光明。你希望身邊充滿愛與和諧的氣氛，任何簡單的幸福都能給你帶來極大的快樂。你對待生活的態度和方式，其實早已是朋友圈裡讓人最羨慕的狀態，而你也已找到了你的專屬幸福秘方。

但想要一直經營好自己的幸福生活也不是容易的事情。生活是需要智慧的，保持這份樂觀與自信，幸福會維持得更長久哦！

選擇牌6：隱士

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隱士代表著孤獨與內省。抽到這張牌的你，在生活中多半比較封閉，過著兩耳不聞窗外事的小日子。雖然生活穩定，但交際圈也相對狹窄，各種新鮮的事物似乎都難以勾起你的興趣。每天按部就班的日子，讓你的生活逐漸變得枯燥乏味。

孤獨是為了自省，自省是為了找出答案。只要你願意和別人多嘗試建立情感的連結，你的生活也能過得更加多姿多彩，最終找到幸福的答案！

其實，幸福的來源有千萬種，而愛情是能給人幸福感的主要直接來源之一。幸福的愛情都是同一種模樣，而不幸的愛情卻各有各的成因。你感情中的困惑，是否讓你對幸福感到迷茫？

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