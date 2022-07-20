塔羅：你正在擔憂的事情 會有好結果嗎？

煩惱是人生中難以避免的事。上班族可能會想著要不要趁早轉行；做生意的人可能被債務壓力追著跑；戀愛中的人，夢想可能受到現實的衝擊……是的，生活並不輕鬆，每個階段都有等待我們解決的難題。此時的你，心中有什麼困擾呢？會有好結果嗎？就讓科技紫微網來替大家占卜解讀吧。

占卜規則：

１、先閉上眼睛，靜心３０秒鐘。

２、在心中默默念著：「我最近擔憂的事情會有好結果嗎？」

３、憑直覺選擇下面一張牌。

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結果分析：

NO. 1：正義

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種瓜得瓜，種豆得豆。抽到這張牌，意味著這件事的結果，取決於你之前為這件事所做的努力程度。其實你心裡已經有底了，只是你有點信心不足、左右搖擺、不願面對。若你仍然不知道該怎麼處理，記住：負起應負的責任，就能得到最佳的結果。



該承認錯誤，就承認錯誤；該重頭來過，就重頭來過。如果你只想著依賴他人或者逃避妥協，希望遲早會落空。秉著對自己誠實、負責的態度，不但能度過目前的困境，而且一定能得到你所想要的東西。

NO. 2：錢幣七

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農夫把下巴架在鋤頭上，低頭看著他長久辛苦得來的收成，正在思考下一步該怎麼做。這就是錢幣七這張牌所描述的場景。抽到這張牌，意味著現在就是解決問題的好時機，你無需冒進，保持耐心，行事不妨保守一點，你所等待的結果反而會提前出爐，不用太久就能看到實質的進展喔。



如果你正為金錢問題所困擾，你應謹慎思考的是如何善用這筆錢。也許是重新規劃金錢分配；也許是調整消費方式；又或許你可以拿這筆錢去做其他事情，來獲得更多的收益。

NO. 3：教宗

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抽到這張牌的你，此刻可能有種被困住的束縛感。或許是現實層面的困境，不過更像是精神上的壓迫。看到別人做出的成績，讓你倍感壓力，父母對你的期待和要求也成為你的負擔。如果你沒有夠強的能力、足夠的時間和籌碼，那麼你或許應該試著妥協。



回歸現實生活，少一點理想主義吧！放下面子，請教有經驗的、有智慧的、有能力的、甚至有財富的人。找一個能夠幫上忙的人，是目前對你來說非常有效的捷徑。否則，你可能需要在這個關卡花上很長的時間喔。

NO. 4：隱士

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你目前焦慮的似乎是一個長期問題，比如個人職業規劃、或是如何跟某人持久穩定地相處下去等等。這顯然不是一朝一夕可以解決的問題，你需要花費很長時間，甚至必須終生學習、嘗試，才能找到更好更適合你的解決方法。



眼下，你並無法在短期間改善現實的情況，只能反覆的受焦慮所苦。你唯一能做的就是沉澱下來，鍛鍊心志，提高抗壓力，學習與焦慮相處，成為一個情緒穩定的人。同時，你也要學習辨認誰才是真正的朋友，健康簡潔的人際關係能讓幫助你緩解焦慮，並走在正確的路上。

NO. 5：聖杯八

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抽到這張牌，意味著你目前處於一種不太穩定的狀態，可能你正從熟悉的環境跳轉到另外一個環境中，或者你正為了某個抉擇而苦惱。我們都知道，魚與熊掌不能兼得，追逐什麼的時候，總要付出些什麼；得到什麼的時候，也總會錯過些什麼。



儘管目前的情況對你不是很友善，甚至在旁人看來幾乎是僵局。但解決目前這種困境的最好方法就是行動起來，朝你想去的地方走去。雖然你可能還沒搞清楚自己要什麼，但你知道自己不要什麼，不是嗎？走吧，翻山越嶺之後，絕對有另一番風景。

NO. 6：命運之輪（逆位）

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命運就像一個轉輪，所有的好事與壞事都有可能發生。這張牌也就是在告訴你，目前的運勢似乎並不站在你這邊，你所擔憂的事將無法完滿解決。你所付出的努力很有可能徒勞無功。也許是停滯不前，也許是找不到方向，導致最後無法得到你想要的結果。



但是這不表示你應該抱著憤世嫉俗的心理。有句話說：「否極泰來」，生活不就是如此嗎？正因為壞運來襲，給了你磨練的機會，未來運勢好轉時，你便知道怎麼做才會更好。好好體會韜光養晦的期間，這將會成為你下一次翻身不可或缺的基石。

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