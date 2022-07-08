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小孟塔羅：總是優先考慮自己！測我的「自我意識」有多強？

聯合新聞網／ 小孟
圖／pakutaso
圖／pakutaso

自我意識指一個人在看待世事之時，出於自身立場或利益程度的高低。而自我意識越強的人，在做事情或者與人相處時，總是優先考慮到自己，總是顧慮自己的得失，較不會顧及他人的面向。自我意識的強弱往往和自私程度成正比。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測我的自我意識有多強？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Fyodor Pavlov(Fyodor Pavlov Tarot)




A：自我意識40分。(寶劍侍者正位)

牌面的男子用布擦拭劍身，他的身旁放置一個盾牌。

A：自我意識40分。(寶劍侍者正位)
A：自我意識40分。(寶劍侍者正位)

這張牌表示你是一個以和為貴的人。當有人跟你聊八卦是非時，也許你自己未必有興趣，但你仍會維持熱切的互動。而有人跟你抱怨煩惱時，無論你自己的狀態為何，你也會願意傾聽與安慰。小孟老師在此提醒你，其實這些行為都是迎合，也許在你的狀態好的時候，你可以維持住表象美好，但當你疲憊時該如何是好呢？

B：自我意識99分。(權杖侍者正位)

牌面的男子揹著一根木棍，他正在彈奏著美妙曲目。

B：自我意識99分。(權杖侍者正位)
B：自我意識99分。(權杖侍者正位)

這張牌表示你是一個很有企圖心的人，講白一點就是為達目的不擇手段。當然了，這並不是說你會做非法的事，而是你很清楚知道你的目標為何。因此一步一腳印不是你的風格。如何更有效率的早點達標，才是你專注與在乎的事情。小孟老師在此提醒你，當你獲得你得到要的東西，心裡卻仍然會感到匱乏時，你需要重新檢視自己的方向。

C：自我意識60分。(寶劍國王正位)

牌面的男子頭上戴著皇冠，留著長髮雙手按在劍柄。

C：自我意識60分。(寶劍國王正位)
C：自我意識60分。(寶劍國王正位)

這張牌表示你是一個很有責任感的人。這種特質的人往往有完美主義，因此當你想做好一件事情時，你可能會把自己逼得太緊，導致你的生活出現失衡現象，反而更加容易顧此失彼。像是身心的健康、感情的經營、家庭的照顧等等。小孟老師在此提醒你，無法掌控一切也沒關係，你可以試著請他人幫忙。

D：自我意識20分。(聖杯國王正位)

牌面的男子頭上戴著皇冠，右手拿花左手高舉水杯。

D：自我意識20分。(聖杯國王正位)
D：自我意識20分。(聖杯國王正位)

這張牌表示你是一個在乎他人想法的人。可能是公司的主管、同事，或在你心中某個特別的人，甚至是社交平台的網友等等。他們的意見多少會左右你的想法，這行為的背後反映出你的不自信，才會想從他人的認同找到力量。小孟老師在此提醒你，其實他人沒有那麼在乎你，唯有你才是你人生的主宰，好好愛自己才是你該做的事。

E：自我意識80分。(寶劍騎士正位)

牌面的男子騎著一匹黑馬，身穿盔甲手握鋒利長劍。

E：自我意識80分。(寶劍騎士正位)
E：自我意識80分。(寶劍騎士正位)

這張牌表示你是一個直率做自己的人。你有一套自己認同的理論，並想把這個模式套在他人身上。因此，當別人與你分享他的想法時，你除了表達你的內心看法，在不認同的部份更會直接指出，並希望對方能聽取你的意見。小孟老師在此提醒你，這種類似洗腦的方式，會給予對方一定的壓力，弄不好反而會關係疏離。

小孟塔羅

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