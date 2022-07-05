戰勝不景氣！這些命格越挫越勇必有轉機

風水輪流轉，景氣永遠在循環。當大環境全都蒙上一層陰影時，只有內心強大、不願隨波逐流的人，才能積極勇敢挑戰未知。哪些命格的人天生有這種特質，能化危機為轉機，在天災人禍均無法迴避的世界裡，走出一條活路？科技紫微網今天就帶大家從命宮來探討看看。

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廉貞+天魁

放下顏面，搶錢至上

廉貞一向號稱是事業主星，面對職場競爭從來沒在怕的。不過，也正因為自我意識強烈，影響了人和，在團隊中若不是衝在前面的英雄，就是被排擠在角落的孤星。當廉貞加上天魁星時，多能考量旁人需求與感受，貴人運彰顯，戰鬥指數也就大幅躍升。

廉貞有著最為傲氣不服輸的個性，即使身處惡劣環境，也不會低頭隨波逐流。他們反而會虎視眈眈，見機搶奪，哪怕惹人非議也在所不惜。與天魁搭配時，他們簡直可以用「天使外表，魔鬼性格」來形容，能在不容髮指的瞬間迅速搶佔優勢，堪稱是唯快不破的典範。

破軍+左輔或右弼

吃苦當補，突破現狀

破軍本就具備「亂世出英雄」的特質。他們喜歡以改革創新來凸顯自身的非凡，有時會因此被人貼上破壞王的標籤，所以在穩定保守的環境裡難以受到重用。有左輔或右弼星搭配時，他們會更懂得拿捏分寸，知道要先取得認同，方能得到信任，然後才會有大刀闊斧、施展手腳的機會。

破軍常有著置之死地而後生的決心，風險和難度對他而言不是毒藥，而是養分。有了輔弼的理性與謀略，正好能補足其劣勢，兩者結合，如虎添翼，讓他翻身像翻掌一般容易。為了要證明自己，什麼苦頭都不被他看在眼裡，不景氣就是最適合他的成長環境。

武曲+地空

嚴以律己，善用資源

武曲是一個大將軍，只有在戰場上才能展現價值。為了養兵千日，用在一時，他平素就會用高標準要求自己。當遇到惡劣環境時，大多數人會不支倒地，而自律甚嚴、早有準備的武曲，此時就有充分的條件取而代之，再加上地空星的不計代價作風，讓他簡直就是猛虎出柙。

武曲具備驚人毅力，不但能戰，還能戰到最後一兵一卒，絕不放棄求勝的可能。地空則有思維不受限的特性，會盡一切可能出奇制勝，因此在不景氣的環境中能善用靈活手段，一旦取得有利位置，緊接就會利用團隊或人際的助力支撐起金錢物資的需求。

太陽+火星

謀定後動，迂迴求取

太陽是無可救藥的樂觀主義，不管環境如何難以生存，他總能找出自己的優勢和希望。不過缺點是膽子略小，怕東怕西，若跟火星搭配就能火上加油，顧慮全消，先做再說。但這可不是盲目往前衝，因為太陽早在心中百轉千折的盤算過了。

這個組合和其他陽性主星較為不同，它們的優勢在於更懂得迂迴取勝。由於觀察力敏銳，重視細節，因此研判風險和機會的眼光會更準確。雖然執行力略遜一籌，但是容易避開正面交鋒，降低自身成本，安全係數較高，正是「翻身不靠蠻力，而在巧勁」。

縱然世上壞消息永遠多過好消息，然而只要保持求好心切的態度，願意想辦法、找機會，再壞的時代也會有人意氣風發。問題就在於，你了解了自己的局限所在、掌握了自身潛力嗎？

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