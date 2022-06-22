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秘密守得住！揭「口風最緊」星座TOP5：天秤讓人安心 第一名滴水不漏

聯合新聞網／ 安妞星座
圖／ingimage
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世界上最難隱藏的就是秘密，但是越危險的地方越是安全，口風緊不緊，也很難斷定不會洩漏風聲，最好的辦法就是秘密放在自己心中，若不小心洩漏了，也要挑對象說，才不會害慘了自己。這次就來了解哪些星座的口風最緊！

TOP 5：天秤座

交際高手天秤座，迷人的魅力與優雅的品味，能隨意穿梭與不同人群中，有顆溫暖的心，能夠讓人暢所欲言，懂得聆聽他人的心聲，理解他人的看法，並從容的處理他人情緒，果然是處理人際關係的佼佼者。態度也很隨和，也知道該如何取悅他人，讓人備感重視，任何人事物的秘密，好像都很安心的訴說給天秤座知道。當然此時的天秤座秉持著公平公正的原則，試著讓一切都能和諧與平衡，所以口風自然就更加緊密了。

TOP 4：雙魚座

雙魚座為人忠心，慷慨無私，很得人心，而且熱情又有同情心，懂得同理心去感受他人的苦處，常被人依賴，同時也很有社交魅力，表現得活潑風趣，是個萬人迷，因此知道的消息多也是多的不得了。要想從這邊探聽到小道消息，也真的不容易，雙魚座心思細膩，直覺也很敏銳，常常能夠在對方未開口，就知道對方要做什麼，洞悉人心的能力，有時也讓人望之卻步，特別是心思也很難捉摸，就算要賄賂也很不容易的。

TOP 3：水瓶座

水瓶座是個很隨和又不容易生氣的星座，誠實無私又樂於助人，很難有人不想靠近的，而且水瓶座很喜歡關心他人，雖然看似冷淡，但內心卻很熱心，所以也容易因此了解很多人的消息。水瓶座的口風緊，大部分是因為想法為很古怪又喜歡唱反調，有時又給人一種疏離感，讓人不知該靠近還是該遠離，所以很難被突破心防去了解到秘密，再加上犀利的言詞，能戳破別人的謊言及陰謀，讓探口風的人常常毫無所獲。

TOP 2：處女座

處處要求完美的處女座，極度重視身邊的朋友，偶爾會有雞婆的個性想要關心他人，不得不說真是個好朋友，也因此基本上人際關係間有困難者，都會找處女座來幫忙，所以對朋友的事情也特別了解，知道的也很多，若是這樣而想從處女座口中得知任何人的秘密與消息，實在是低估了他們的信用。尤其處女座很敏銳，能夠察覺他人的動機，又顧忌很多，儘管有時候很坦率直言又單純，但是依舊不會透露他人重要的訊息。

TOP 1：金牛座

金牛座交朋友很重視承諾，是個穩重可靠朋友，所以如果想從金牛座身上打聽到爆炸性的消息，是真的很困難，除非是他自己想說出來。而且金牛座對朋友很忠誠又很負責任，基本上是守口如瓶，再加上只要交待了不能透露的消息，金牛座的口風是滴水不漏的，特別是當事情發生不可控制的時候，會顯得非常焦慮不安，所以對金牛座而言，乾脆不說會是最好的決定。因為他們通常是在最緊要關頭可以依賴的對象。

星座 信用 爆炸 社交

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