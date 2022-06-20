上一秒講的下一秒推翻！揭雙子座你不知道的5個秘密：追他們不能太聰明

雙子座是雌雄同體的星座。如果說巨蟹座是二元分法的陰陽分離，那麼雙子座就是把陰陽揉和最徹底的星座。雙子座像是一個美麗的女人，也像是一個穿著戰袍的男人，很奇妙的是，他們卻從來不會想要證明自己是男是女，而是因應「對象來改變自己的心理性別」。

★雙子座的兩面體。

眾所皆知，雙子座就是兩面體。其實變動星座都有這個特性，雙子座是雌雄同體、處女座是長著玉米稻穗的聖女、射手座一半是人一半是馬、雙魚座是兩條魚。所以變動星座特別容易「朝令夕改」就是這個原因，對自己說的話「常常忘記」，這不是白目，而是他在這一秒說出來的話，下一秒就會推翻自己。

雙子座身為水星掌管的星座，他們看似有高深的心智（但其實沒有），卻仍擁有孩童的氣質。所以雙子座他不擅長講邏輯，他都是「直覺」在辦事，而通常，雙子座的直覺都比邏輯還可靠。

★雙子座的廣角溝通。

雙子座為什麼那麼愛講話？舉個例子你瞬間明白。雙子座主管身體的「肺」和「手臂」，手臂伸出去就是人和人的連結，講話則需要肺活量。雙子座對於無法理解的事物總是保持著高度興趣，因為他們總是「人在曹營心在漢」，如同雙子座的新垣結衣是戲劇女王，但她的最愛是歌唱。當一個雙子座能夠熟練地運用自己的能量與溝通方式時，他們通常都可以一邊成為行業大亨，一邊做著毫不相干的興趣打工人，多重身份的變化，一般人幹不起來的，雙子都當興趣在培養。

★雙子座擅長把抽象變具體

小瑜媽（雙子女）我最佩服她的點就是，她get到抽象訊息的速度及反應能力比我這個同樣由水星掌管的處女座還要快3倍。通常我跟她講事情，到30%時她就會說：「你可以不用講了，我知道了。」、「講重點。」雙子座像是一個抽象->具體的通道守門人，

任何很難講解的概念、難以述說的心情，雙子座都可以一針見血用最快速的方式讓你獲得資訊，或是他跟你共頻。

當然，沒有發展出這樣完善系統的雙子，年紀輕時，往往也會出現情緒化跟優柔寡斷的幼稚表現。

★雙子座喜歡能解除焦慮的人

大家可能都以為要追雙子座，你就要絕頂聰明跟上他的思維。這可以說對，也可以說錯，風象星座都有個特質，「你要聰明，但不能比他聰明。」世界上只有他們最聰明。所以與其說你要很聰明，不如說你要「不笨拙」就好。雙子座覺得你有get到70%訊息，還能來個反手拍即可，因為在他們的世界，只要他講笑話時你會笑，就可以當他的朋友。

雙子座反而真正喜歡會解除他們焦慮的人。因為他們常常在自我意識上呈現矛盾與打架的狀態，也非常敏感跟容易緊張（雙子的腸胃一般來說都不好，吉胃福適錠一定要幫他帶著。）所以如果你是能提前幫他想好方案、在他思想打架時幫助他辨別情緒、告訴他現在放鬆你會更好看的人，雙子座基本上就離不開你了。

★要怎麼依賴雙子座

雙子座不太能當老闆，他更適合當公司的「體驗長」。依照產品新問世去找通路與顧客體驗，再轉交給公司做整體的行銷策劃，這個新時代的職位就可以交給雙子座。

風象星座都是必須靠「興趣」去持續自己的工作熱情。同樣的，雙子座也很喜歡幫人解決問題，但是他不會主動幫你，要你主動去找他。雙子座很會變通、快速反應、關鍵時刻上場了反而變得很穩重（還沒上場都是小孬種），在某種程度上也是很會鼓（煽）舞（動）人心的人（例如政治人物），因為他們懂得人心，懂得人性，所以要抓住你的心絕對沒有問題。

要看到雙子的好，都是在關鍵危急時刻他跳出來救大家的那時，你就會發現，「幹，這傢伙原來不是只會打嘴炮！」

其實雙子座比天秤座更需要平衡，天秤的失衡他有意識的趕緊去調整，雙子座不是，一旦失衡他就會走上人性毀滅之路。所以協助一個雙子座走正途，堂堂正正的靠馬路邊走，不要讓他忽然衝去馬路中央，來跟我說一句：

「矯正雙子，人人有責。」

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