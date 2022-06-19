殺破狼周運勢／處女工作令上司刮目相看 射手關係進展迅速

殺破狼2022年6月20日～6月26日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的冥王星與進入面試、溝通宮位的金星有良好連結，面試新工作十分討喜，很快就能收到錄取通知。工作穩定的白羊座，與客戶溝通順暢，許多事務進行效率加快。

感情運方面，在心靈宮位的海王星相位良好，會有機會與暗戀的對象對話，即便只是幾句簡單的問候，也使你雀躍一整天。單身的白羊座在網路上遇到頗聊得來的對象，覺得對方很了解你內心深處的需求。

本週須注意的部分

旅遊運方面，金星與水星齊聚旅遊宮位，會因為工作所需，到外地出差，差旅待遇頗佳，但金星受到在人際關係宮位的土星影響，遠行、旅遊時請低調，別讓親朋好友知道，他們會託你帶東西，或想一起跟團，增加許多不必要的麻煩。

家宅運方面，太陽進入家宅宮位，受到木星影響，家人行事過於高調，不想被鄰居或親戚知道的事情會傳遍整個生活圈，令你困擾。某些白羊座則是住宅有些問題需要修繕，問題比你想像得還嚴重。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，金星與水星齊聚金錢宮位，理財有方，攢下不少私房錢，這段時間會放縱自己奢侈一點，享受昂貴的服務，或吃些高級的美食。某些金牛座最近會換新的3C用品，預算會捨得多增加一點，購買高規格又耐用的品牌。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星相位良好，會交往價值觀相近的朋友，覺得找到知音，或是加入一個社團，一起研究共同的興趣，知性與感性方面都有收穫。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的土星受到進入金錢宮位的金星影響，許多該獲得的加給遭遇縮減，覺得努力工作得到的報酬與付出不成正比。某些金牛座會因為追求更合理的待遇而跳槽，工作卻比以前更辛苦。

溝通運方面，太陽進入溝通宮位，受到木星影響，無端捲入口舌是非中，不想被人知道的秘密會被附近鄰居與親朋好友知道。有心人破壞你的名譽，卻無法找到散播謠言的始作俑者，感到生氣，卻無可奈何。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，金星進入命宮，與水星齊聚，和喜歡的人有許多對話的機會，並可聊到較為深入的層面，彼此的好感又增加了許多。感情穩定的雙子座，被喜歡的人寵溺，小倆口有說不完的情話，感情生活甜蜜。

工作運方面，在志業宮位的海王星相位良好，目前的工作不需被組織與上司掣肘，令週遭的人羨慕。某些雙子座工作時需要分流，工作較為輕鬆，有很多時間可以休養生息。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到太陽影響，有些人看起來光鮮亮麗，但接觸之後會發現與你的價值觀有極大的落差，不是可以深交的對象，對方甚至藉著自己的身份佔你便宜，在人際關係的往來上謹慎為佳。

金錢運方面，進入金錢宮位的太陽受到在人際關係宮位的木星影響，會收到紅色炸彈，荷包要大失血了。某些雙子座會被朋友慫恿一起投資創業，但風險極高，最好深思熟慮為佳。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，金星進入心靈宮位，參加某些學習團體，會邂逅似曾相識的對象，並帶著好感，彷彿是前世至今生的靈魂伴侶。有穩定關係的巨蟹座，喜歡的人會為你吃點小飛醋，表現出一些佔有慾，覺得自己是被在乎的。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星相位良好，生活週遭充斥著邏輯思想異於常人的鄰居、同學、同事，對他們所製造的紛亂環境，會想置身事外，當個邊緣人，此時會交到一些跟你同樣孤僻的朋友，社恐的生活並不寂寞。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的木星受到進入命宮的太陽影響，承接一個超出能力範圍的職務，受到許多人羨慕，但你並不想接受，感覺壓力很大。某些巨蟹座在職場表現優異，反而遭人眼紅，被人排擠，會覺得人生沒有絕對的勝利組。

金錢運方面，在財務宮位的土星受到在秘密宮位金星的影響，因為週轉不靈，會尋求一些非正常管道借錢解決，可能會使你陷入更嚴重的財務危機中。有投資習慣的巨蟹座，手上的標的跌了不少，內心感到淌血。只能放著等它漲回來。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，與水星齊聚，人緣極佳，交際應酬的邀約非常多，同時會交到有很多有共同話題可聊的好朋友。某些獅子座遇到困難時，會有貴人站出來為你仗義執言，覺得很感動。

工作運方面，在志業宮位的天王星相位良好，副業經營有成，可望受到座談邀請分享經驗，或是登上大眾媒體受訪。在工作宮位的冥王星也脫離不良相位的影響，在職場堅守自己的原則，日久就能見人心。

本週須注意的部分

學業運方面，在學業宮位的木星受到進入秘密宮位的太陽影響，不想被發現的秘密會無意間被揭開，傳遍整個校園，令你不堪其擾。某些獅子座則是發現指導者或學術領域有不可告人的潛規則，感到義憤填膺。

感情運方面，在感情宮位的土星受到金星影響，對方對你常感到不耐煩，覺得心累，覺得自己付出比較多，還被嫌棄。某些獅子座被喜歡的人分手，很想挽回，但如果不檢視自己的問題在哪，同樣的事情就會不斷重蹈覆轍。

處女座：

整體運勢

工作運方面，金星進入志業宮位，與水星齊聚，終於把累積很久的工作量消化完成，令上司刮目相看，並獲得許多人的讚賞。某些處女座會接到光鮮亮麗的案件或任務，但相對而言，要承擔不許失敗的壓力，決策過程需十分謹慎。

感情運方面，在感情宮位的海王星相位良好，同時木星與火星齊聚親密關係宮位，目前正在熱戀階段，親密關係頻繁。單身的處女座會找到肉體與心靈都很契合的對象，兩人有交往的打算。

本週須注意的部分

健康運方面，火星與木星齊聚健康宮位，注意血光之災與人身安全，發生意外傷害機率較高。同時當心病毒感染，容易發高燒。火氣較大，會有嘴破、長痘痘的困擾。代謝狀況不良，有發福的傾向。

人際關係方面，進入人際關係宮位的太陽受到木星影響，平時出手大方，使得某些人產生覬覦之心，會慫恿你加入直銷、購買保險，或是合夥做生意，最好保持清醒與警覺，財不露白為佳。

天秤座：

整體運勢

遠行運方面，金星進入遠行宮位，與水星同宮，公司舉辦員工旅遊，食宿規格十分高級，可以出遠門好好放鬆一下。某些天秤座則是需要到異地出差，差旅待遇頗佳，至少食宿令你很滿意。

金錢運方面，在財務宮位的天王星脫離不良相位的影響，金錢糾紛將會獲得合理的賠償，彌補許多損失。有投資習慣的天秤座，可能會嘗試新型態的理財方式，定期獲得少量的紅利。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的太陽受到木星影響，在工作上會多釋出一些特殊待遇給客戶，被對方視為理所當然，也為你帶來負擔。一旦收回這些多付出的服務，反而受到責怪。

感情運方面，在戀愛宮位的土星受到金星影響，同時在感情宮位的木星也受到在志業宮位的太陽影響，會因為工作的問題，暫時需要遠距戀愛一陣子，雙方都會因為時間與距離被拉遠了，對戀情感到不安。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入財務宮位，與水星齊聚，善用信用卡紅利，或是各類優惠券，可買到物超所值的好東西。有投資習慣的天蠍座，會獲得利多消息，逢低買進，短線會有不錯的獲利。

感情運方面，在感情宮位的天王星以及在戀愛宮位的海王星相位皆良好，感情對象表達愛的方式，常常帶給你驚喜，每天生活都很有樂趣。單身的天蠍座則是同時有許多曖昧對象，會挑選比較懂情趣的對象交往。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的木星受到遠行宮位的太陽影響，職位看似提升，卻常派到比較偏遠的地區出差，這些遠行在外的任務只准成功，不許失敗，工作壓力很大。

健康運方面，金星與水星齊聚疾厄宮位，感染病毒的機率較高，喉嚨與呼吸系統都受到侵襲。火星與木星齊聚在健康宮位，工作嚴重過勞，火氣較大，有嘴破、長痘痘的現象。當心血光之災，發生意外傷害的機率較高。

射手座：

整體運勢

感情運方面，金星與水星齊聚感情宮位，與喜歡的對象有說不完的話題，關係進展迅速。單身的射手座，火星與木星齊聚戀愛宮位，追求者眾多，不過大多是覬覦你肉體的爛桃花。

工作運方面，在工作宮位的天王星脫離不良相位的影響，某個無心插柳的副業突然受到矚目，收入甚至比你原來的正職更多。某些射手座則是因為各項危機處理得宜，在職場上深受上司或客戶的器重。

本週須注意的部分

金錢運方面，太陽進入財務宮位，受到木星影響，會為了偶像、動漫週邊、寵物，不惜傾家盪產，甚至負債，滿足情感層面的愉悅。有投資習慣的射手座，會想融資賭一把，造成嚴重的負債。

健康運方面，太陽進入疾厄宮位，受到子女宮位的木星影響，注意心血管方面的疾病，打疫苗容易出現血栓方面的問題。懷有身孕的射手座，要特別注意胎兒的健康狀態，定期做產檢。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，金星進入工作宮位，與水星齊聚，工作效率提升，很快就做完份內的事，可獲得許多休息的時間。某些摩羯座承接了令眾人矚目的案件或任務，執行時駕輕就熟，在職場上獲得讚賞。

旅遊運方面，在旅遊宮位的海王星相位良好，會趁著工作銜接的空檔，規劃一趟旅行，舒展身心靈。某些摩羯座會因為工作需要出差，差旅待遇都極佳，並可順便遊覽其他城市。

本週須注意的部分

感情運方面，進入感情宮位的太陽受到木星影響，情感與家庭無法融合的問題浮上檯面，夾在家人與戀人之間感到左右為難。某些摩羯座會因為住宅整頓問題與另一半意見不合，感情出現裂痕。

健康運方面，金星與水星齊聚健康宮位，太過忙碌、身體過勞，免疫系統下降，被病毒感染機率也因此升高，若是有喉嚨疼痛發炎、咳嗽等現象，請不要輕忽。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星進入戀愛宮位，與水星同宮，與喜歡的人會有許多共同話題，每天交流得十分愉悅，情感關係甜蜜。單身的水瓶座會邂逅很聊得來的對象，感情進展也會十分神速。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星相位良好，會有許多時間逛逛街、看看展覽，帶回許多喜歡的商品，不過可能很多東西都不太實用。某些水瓶座會囤積很多市面上缺貨生活用品，深怕以後買不到會很不方便。

本週須注意的部分

工作運方面，進入工作宮位的太陽受到溝通宮位的木星影響，職場有些關於你的緋聞、或流言蜚語傳得太誇張，事實上根本沒有這些事件，讓你很困擾。某些水瓶座與同事、上司或客戶溝通不良，感覺很心煩。

旅遊運方面，在旅遊宮位的木星與火星相位皆不良，很想訂機票或跟團出遠門旅遊，但因為生活還有許多懸而未決的問題，使你無法果斷做出決定。某些水瓶座因為工作需要，頻頻出差，但都沒有時間可以四處走走逛逛。

雙魚座：

整體運勢

家宅運佳，金星進入家宅宮位，與水星齊聚，會好好整頓居住環境，使得生活清爽許多。需要搬家的雙魚座會很快找到理想的新居，並且十分有效率的搬家，很快適應新生活。

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星脫離不良相位的影響，有好朋友揪團，會在十分匆促的情況下決定一個短期的行程，暫時遠離生活的紛擾，身心靈需要獲得舒展。

本週須注意的部分

感情運方面，太陽進入戀愛宮位，受到木星影響，和情感對象價值觀的落差浮上檯面，意識到兩人相愛容易相處難，對愛情沒把握。某些雙魚座會因為金錢問題與戀愛對象吵架，財務問題必須算個明白才行。

金錢運方面，木星、火星齊聚金錢宮位，木星與太陽相位不良，會花錢在戀愛對象、寵物、子女身上，但他們並不是很珍惜你的心意。某些雙魚座會花很多錢買偶像、動漫週邊產品敗家，內心獲得滿足，但這些商品並不實用。

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