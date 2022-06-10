小孟塔羅：疫情難出高原期？測！下半年健康運如何

本土疫情持續在高原期，近期新增個案數仍每天破5萬例，中央流行疫情指揮中心表示，正如預期在全國感染百分比超過10%後，國內疫情明顯出現下降趨勢。這對與病毒共存的老百姓們，無疑帶來了一絲美好的曙光。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測！下半年健康運如何？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Catrin Welz-Stein(Tarot of Mystical Moments)

A：危機意識的提升。(聖杯皇后正位)

牌面的女子抱著海馬坐在貝殼上，她的頭髮如章魚觸角般在水中飄移。

A：危機意識的提升。(聖杯皇后正位)

這張牌表示今年下半年，你會正視自己身心的狀況，並找到相對應的改善方式。例如：有些人擔心肥胖的潛在疾病，牙齒咬合不正造成的口腔問題，心裡壓力過大的情緒起伏等等，而想要尋求專業人士諮詢，也許是醫師、心理師、健身教練、營養師等等，以制定後續的治療措施。小孟老師在此提醒你，預防勝過治療。

B：從不適中學會防護。(權杖國王正位)

牌面的男子西裝燃燒著紅色火焰，他將鼓靠在左腳大腿上右手拿鼓棒。

B：從不適中學會防護。(權杖國王正位)

這張牌表示今年下半年，雖然身體會出現一些不適，但這其實是身體給你的警示，而你在聽從醫師的指示後，身體也會漸漸的恢復穩定。小孟老師在此提醒你，疼痛並不是一件壞事，而是讓你及早發現的訊號，幫助你正視問題並改善它。因此，千萬別自己隨意吃止痛藥，而是要尋求專業的醫師診斷，才不會延誤就醫加重病情。

C：顧此失彼得不償失。(寶劍騎士正位)

牌面的女子站在羽毛上隨風飄逸，她舉起左手的器具將雲朵切成兩片。

C：顧此失彼得不償失。(寶劍騎士正位)

這張牌表示今年下半年，你會因為太過求好心切，而導致身體出現不適症狀。尤其當你把大部份精力或時間，都專心投入在某些事情上，而忽視了必要的休息與放鬆，甚至連飲食都匆匆帶過時，身體當然會因過勞而無法承受。小孟老師在此提醒你，健康是最重要的資本，你忽視與犧牲的同時，將來皆需要加倍奉還的。

D：天外飛來一筆災厄。(寶劍侍者正位)

牌面的男子戴學士帽站在書本上，他左手上的蒲公英種子被風吹散。

D：天外飛來一筆災厄。(寶劍侍者正位)

這張牌表示今年下半年，沒有預料到的意外事件，可能會打亂你原來的計劃。發生意外往往沒有預兆，很難做到事前的防範。但我們仍能從兩方面著手，第一是尋求神明的保護與庇佑，第二是行事避免貪快以降低傷害。小孟老師在此提醒你，人有旦夕禍福、月有陰晴圓缺，但只要謹小慎微盡力而為，仍有機會將大事化小、小事化無。

E：平安無事的度過。(寶劍皇后正位)

牌面女子坐在鳥巢圖案熱氣球上，抱著一隻鳥用左手的望遠鏡觀測。

E：平安無事的度過。(寶劍皇后正位)

這張牌表示今年下半年，你的健康運勢很不錯，沒什麼大問題能平順度過。當然這不代表你會毫髮無傷，也許仍會出現一些小狀況，身體不小心與物體的碰撞，沒有睡好導致的精神不濟，空氣品質不佳的打噴嚏等等。慶幸的是這些都是暫時的，對你的健康沒有什麼威脅。小孟老師在此提醒你，平時備好居家良藥即可。