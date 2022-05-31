端午4大「開運法」！特定時間洗澡、喝5杯水 貴人財運一路發

本周五就是端午節，清水孟國際塔羅的小孟老師也和大家分享4大開運法，包括喝5杯水、午時淋浴、海鹽洗澡以及綠幽靈水晶等。

１.開財運法：（極陽午時水）

端午節當天是一年陽氣最強時刻，建議在當天中午11點到下午1點喝5杯水，切記一定要在這個時間點喝才有效，喝時想著「遍地黃金」即可，端午後偏財、貴人必定一路發。

2.求健康平安：（午時淋浴法)

端午節極陽之時，中午11點到下午1點洗澡能夠接到午時水，還能消除負面磁場，極陽之水將能籠罩全身，一年都能平安健康。

3.用海鹽：

海鹽能淨化磁場，也能消除身體不好的穢氣，更能讓運勢提升，因此建議家中有浴缸的人可以泡海鹽：沒有浴缸的人可以買一包海鹽隨身攜帶，洗手也可以加一點海鹽，除了可以提升磁場之外，也能清潔細菌。

4.綠幽靈水晶：

綠幽靈水晶可以提升運勢，更能讓我們在動亂中保持平靜與淨化心靈，建議端午節放在家中房門打開45度角處，可以讓你活化智商、提升靈性，讓疾病遠離。