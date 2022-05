看格局就像玩彩券？陽、梁、昌、祿，你中了幾個字

對於大部分的人來說,正式進入職場開始工作後,大概就與「考試」這件事漸行漸遠;甚至於是「此生不再相見」,擺脫青少年時期因為讀書考試所造成的夢靨。但還是有一些人,縱使已有豐富的工作經驗,仍在與「考試」搏鬥。

一位是已接近退休年紀的客戶,希望一圓年輕時的夢想,詢問重考大學醫學院的可能性。一位則是中年轉業的客戶,詢問是否有機會透過考試進入國營企業。而參與課程的學員,也來詢問自己是否應該遵從父親的期望,參加國家考試,當個公務員。

有趣的是,三位當事人的命宮或身宮都有太陽,而且都問到了「陽梁昌祿」的格局。

這個「陽梁昌祿」到底有多厲害,讓人們趨之若鶩,想要一窺究竟?

如果依照最寬鬆的格局定義,兩位已卸任的總統,都符合「陽梁昌祿」的格局,你說它厲不厲害?

陽梁昌祿,傳臚第一人

古文其實是一種非常簡潔、精煉的訊息傳達方式;往往用字精簡,卻要傳達複雜的概念。

這就好比現代的通訊機制,因為頻寬有限,所以要將訊息極度地壓縮,以方便傳送;但是接收後的還原機制卻也不能馬虎,不能讓訊息失真或是遺漏。

這個「陽梁昌祿」格局,通常只有短短的一句話: 「陽梁昌祿,傳臚第一人」。

前四個字是條件,後五個字是結果或是形容。

光看最後三個字 -「第一人」,應該就會有種預感: 這個格局不是大好,就是大壞。而決定大好還是大壞,就要看「傳臚」究竟代表什麼意思?

這就要從古代的科舉制度談起。

章回小說和戲劇中的「進京趕考」,好像是男主角司空見慣的情境設定;但能夠「進京趕考」,卻不是一件簡單的事。通常要經過層層的地方性考選之後,脫穎而出的讀書人,才能有機會進京趕考,甚至在考試後拔得頭籌、一舉成名。

「進京趕考」的終極目標,就是希望有機會參加「殿試」- 由皇帝親自面試、考選。考選成績最優的前三名,就是我們熟知的狀元、榜眼和探花;而第四名就是「傳臚」了。

「傳臚第一人」也有另一種說法。

這些最後金榜題名的讀書人,會被一一唱名進入大殿晉見皇帝,這個「唱名」就稱為「傳臚」。

那麼「傳臚第一人」雖然可能是金榜中成績較佳或是名次較前面的讀書人,但是這些被唱名晉見皇帝的「考試勝利組」,都會被授予重要職位,例如在在翰林院任職,或是擔任縣令(縣太爺),往「人生勝利組」邁進。

因此「傳臚」未來當上「大官」的機率就比其他人高出許多。

那麼,形成「陽梁昌祿」格局的條件是什麼?

以最寬鬆的定義來看,命宮的三方四正有太陽、天梁、文昌、祿存便已符合格局成立的條件。

此外,命宮和身宮內的所有星曜,有太陽、天梁、文昌、祿存的組合,也算是成立。有些說法則認為官祿宮內有太陽、天梁、文昌、祿存的組合也算成立,甚至將祿存用化祿來替代也可以。

陽、梁、昌、祿,你中了幾個字?

人們在看待格局的心態也頗為有趣。

當認真地檢查自己的命盤是否符合格局時,其實就像玩樂透彩的對獎時刻;四個星曜全數到位固然會暗自竊喜,如果只有三顆或兩顆星曜符合,也會頻頻追問可能的結果。

「樂透彩只對中其中幾個數字,還是會有小獎可以領;陽、梁、昌、祿,我只差一個(或兩個)字,大官當不成,有沒有小官可以當?」

格局之所以成為格局,其實還是與組成格局的星曜特質有關,而且缺一不可。

在命理的理論中,太陽主貴,也代表一種耀眼、張揚的氣質。以古代的社會價值觀來看,當了官才能貴顯,才有貴氣(又稱為官貴),與太陽的價值觀和行為模式相符。

太陽注重自己與群體之間的關係,也會積極地參與和眾人有關的事物(公眾事務)。也因為常和眾人接觸,對於社會脈動、流行趨勢也極為敏感。

而注重家庭的太陽,極為在意父母對自己的看法;而光耀門楣、讓父母開心、有面子,就是太陽心中「孝順」的極致表現。

那麼家中有著一塊皇帝御賜「進士出身」的匾額,時時提醒來訪者: 這個家庭培養出一個當大官的進士,應該是讓父母最有面子的事了!

而越廟旺的太陽,上述的情況就會越明顯;但是價值觀與行事風格也就會趨向表面化、缺乏深度的普世價值。

天梁主聰明,也代表思路中常有一種獨特的見解。注重公平、正義,見不得別人受苦;如果要濟弱扶傾、募集善款,找天梁幫忙準沒錯。

但是命宮有天梁,也意味著坐命者常有一種孤芳自賞的傲氣。組合不佳的天梁,常會過著一種離群索居、遺世獨立的生活,我不惹你,你也別來煩我。或是覺得世人多平庸且俗不可耐,只能往宗教裡尋找心之所向。

一般認為,廟旺的太陽與天梁同宮,便會驅散了天梁的孤獨感,彷彿是太陽拯救了天梁。

事實上,太陽與天梁的組合有如酸鹼中和,讓個性趨於平衡。天梁的獨特見解,讓太陽不致趨於平庸;而太陽的積極入世,讓天梁的注意力有所轉移,不再孤芳自賞。

願意積極參與公眾事務,也注重公平、正義與原則,讓太陽天梁願意承擔,並以公眾的利益作為優先考量,而不至於為一己之私而牟利。這才是太陽與天梁的組合中,最積極與正面的意義。

文昌雖然也代表貴氣,但是最大的價值是讓太陽與天梁的思維能夠被看見。

從古代科舉制度的角度來看,文昌偏向理性、思考,擅長以文字表達想法的特質,讓積極進取的太陽與有獨特見解的天梁能夠透過文章來表現,進而被發掘。而文昌會讀書,能融會貫通的特質,也會讓十年寒窗的苦讀,多了一些樂趣,而不是酷刑。

而以現代的角度來看,文昌增強了論述能力。作為一個重要的官員,對於政策要有闡述以及辯護的能力,而不是人云亦云、一昧地討好民意。

雖然文昌擅長以文字表達想法,但是如果要論口才、辯論,文昌也不是個省油的燈。但是天梁本身就已經是一個好辯、喜歡長篇大論、叨叨絮絮、碎碎念的主星(否則天梁怎會有個綽號叫做「小囉嗦」?),再加上文昌來助攻,旁人豈能受得了這種疲勞轟炸?

因此,祿存最大的功用就是用來調整及平衡各個星曜的特質,讓優點能夠發揮,減少負面特質的過度展現。

如果陽、梁、昌、祿聚集在命宮,這些星曜的特質就會非常明顯;如果是分散在命宮的三方四正,或是分居命宮與身宮,某些星曜的特質雖然不像在命宮那麼明顯,但是仍有一定的潛力。

回到那個大家最常問的問題: 「我只差一個字,有沒有小官可以當?」

沒有太陽,就要讓自己熱情、積極一些,才會被其他人看見。

沒有天梁,就要訓練自己獨立思考的能力,不要過度從眾媚俗。

沒有文昌,就要培養自己的閱讀與寫作能力,透過理性思考與文字來表達自己的想法。

沒有祿存,就要深切反省,避免讓自己過度張揚、目空一切,自以為是。

瞄準月亮,縱使沒能到達目的地,也能置身星群之中!

(Shoot for the moon. Even if you miss, you'll land among the stars.)

