看格局就像玩彩券？陽、梁、昌、祿，你中了幾個字

對於大部分的人來說，正式進入職場開始工作後，大概就與「考試」這件事漸行漸遠；甚至於是「此生不再相見」，擺脫青少年時期因為讀書考試所造成的夢靨。但還是有一些人，縱使已有豐富的工作經驗，仍在與「考試」搏鬥。

一位是已接近退休年紀的客戶，希望一圓年輕時的夢想，詢問重考大學醫學院的可能性。一位則是中年轉業的客戶，詢問是否有機會透過考試進入國營企業。而參與課程的學員，也來詢問自己是否應該遵從父親的期望，參加國家考試，當個公務員。

有趣的是，三位當事人的命宮或身宮都有太陽，而且都問到了「陽梁昌祿」的格局。

這個「陽梁昌祿」到底有多厲害，讓人們趨之若鶩，想要一窺究竟?

如果依照最寬鬆的格局定義，兩位已卸任的總統，都符合「陽梁昌祿」的格局，你說它厲不厲害?

陽梁昌祿，傳臚第一人

古文其實是一種非常簡潔、精煉的訊息傳達方式；往往用字精簡，卻要傳達複雜的概念。

這就好比現代的通訊機制，因為頻寬有限，所以要將訊息極度地壓縮，以方便傳送；但是接收後的還原機制卻也不能馬虎，不能讓訊息失真或是遺漏。

這個「陽梁昌祿」格局，通常只有短短的一句話: 「陽梁昌祿，傳臚第一人」。

前四個字是條件，後五個字是結果或是形容。

光看最後三個字 -「第一人」，應該就會有種預感: 這個格局不是大好，就是大壞。而決定大好還是大壞，就要看「傳臚」究竟代表什麼意思?

這就要從古代的科舉制度談起。

章回小說和戲劇中的「進京趕考」，好像是男主角司空見慣的情境設定；但能夠「進京趕考」，卻不是一件簡單的事。通常要經過層層的地方性考選之後，脫穎而出的讀書人，才能有機會進京趕考，甚至在考試後拔得頭籌、一舉成名。

「進京趕考」的終極目標，就是希望有機會參加「殿試」- 由皇帝親自面試、考選。考選成績最優的前三名，就是我們熟知的狀元、榜眼和探花；而第四名就是「傳臚」了。

「傳臚第一人」也有另一種說法。

這些最後金榜題名的讀書人，會被一一唱名進入大殿晉見皇帝，這個「唱名」就稱為「傳臚」。

那麼「傳臚第一人」雖然可能是金榜中成績較佳或是名次較前面的讀書人，但是這些被唱名晉見皇帝的「考試勝利組」，都會被授予重要職位，例如在在翰林院任職，或是擔任縣令(縣太爺)，往「人生勝利組」邁進。

因此「傳臚」未來當上「大官」的機率就比其他人高出許多。

那麼，形成「陽梁昌祿」格局的條件是什麼?

以最寬鬆的定義來看，命宮的三方四正有太陽、天梁、文昌、祿存便已符合格局成立的條件。

此外，命宮和身宮內的所有星曜，有太陽、天梁、文昌、祿存的組合，也算是成立。有些說法則認為官祿宮內有太陽、天梁、文昌、祿存的組合也算成立，甚至將祿存用化祿來替代也可以。

陽、梁、昌、祿，你中了幾個字?

人們在看待格局的心態也頗為有趣。

當認真地檢查自己的命盤是否符合格局時，其實就像玩樂透彩的對獎時刻；四個星曜全數到位固然會暗自竊喜，如果只有三顆或兩顆星曜符合，也會頻頻追問可能的結果。

「樂透彩只對中其中幾個數字，還是會有小獎可以領；陽、梁、昌、祿，我只差一個(或兩個)字，大官當不成，有沒有小官可以當?」

格局之所以成為格局，其實還是與組成格局的星曜特質有關，而且缺一不可。

在命理的理論中，太陽主貴，也代表一種耀眼、張揚的氣質。以古代的社會價值觀來看，當了官才能貴顯，才有貴氣(又稱為官貴)，與太陽的價值觀和行為模式相符。

太陽注重自己與群體之間的關係，也會積極地參與和眾人有關的事物(公眾事務)。也因為常和眾人接觸，對於社會脈動、流行趨勢也極為敏感。

而注重家庭的太陽，極為在意父母對自己的看法；而光耀門楣、讓父母開心、有面子，就是太陽心中「孝順」的極致表現。

那麼家中有著一塊皇帝御賜「進士出身」的匾額，時時提醒來訪者: 這個家庭培養出一個當大官的進士，應該是讓父母最有面子的事了!

而越廟旺的太陽，上述的情況就會越明顯；但是價值觀與行事風格也就會趨向表面化、缺乏深度的普世價值。

天梁主聰明，也代表思路中常有一種獨特的見解。注重公平、正義，見不得別人受苦；如果要濟弱扶傾、募集善款，找天梁幫忙準沒錯。

但是命宮有天梁，也意味著坐命者常有一種孤芳自賞的傲氣。組合不佳的天梁，常會過著一種離群索居、遺世獨立的生活，我不惹你，你也別來煩我。或是覺得世人多平庸且俗不可耐，只能往宗教裡尋找心之所向。

一般認為，廟旺的太陽與天梁同宮，便會驅散了天梁的孤獨感，彷彿是太陽拯救了天梁。

事實上，太陽與天梁的組合有如酸鹼中和，讓個性趨於平衡。天梁的獨特見解，讓太陽不致趨於平庸；而太陽的積極入世，讓天梁的注意力有所轉移，不再孤芳自賞。

願意積極參與公眾事務，也注重公平、正義與原則，讓太陽天梁願意承擔，並以公眾的利益作為優先考量，而不至於為一己之私而牟利。這才是太陽與天梁的組合中，最積極與正面的意義。

文昌雖然也代表貴氣，但是最大的價值是讓太陽與天梁的思維能夠被看見。

從古代科舉制度的角度來看，文昌偏向理性、思考，擅長以文字表達想法的特質，讓積極進取的太陽與有獨特見解的天梁能夠透過文章來表現，進而被發掘。而文昌會讀書，能融會貫通的特質，也會讓十年寒窗的苦讀，多了一些樂趣，而不是酷刑。

而以現代的角度來看，文昌增強了論述能力。作為一個重要的官員，對於政策要有闡述以及辯護的能力，而不是人云亦云、一昧地討好民意。

雖然文昌擅長以文字表達想法，但是如果要論口才、辯論，文昌也不是個省油的燈。但是天梁本身就已經是一個好辯、喜歡長篇大論、叨叨絮絮、碎碎念的主星(否則天梁怎會有個綽號叫做「小囉嗦」?)，再加上文昌來助攻，旁人豈能受得了這種疲勞轟炸?

因此，祿存最大的功用就是用來調整及平衡各個星曜的特質，讓優點能夠發揮，減少負面特質的過度展現。

如果陽、梁、昌、祿聚集在命宮，這些星曜的特質就會非常明顯；如果是分散在命宮的三方四正，或是分居命宮與身宮，某些星曜的特質雖然不像在命宮那麼明顯，但是仍有一定的潛力。

回到那個大家最常問的問題: 「我只差一個字，有沒有小官可以當?」

沒有太陽，就要讓自己熱情、積極一些，才會被其他人看見。

沒有天梁，就要訓練自己獨立思考的能力，不要過度從眾媚俗。

沒有文昌，就要培養自己的閱讀與寫作能力，透過理性思考與文字來表達自己的想法。

沒有祿存，就要深切反省，避免讓自己過度張揚、目空一切，自以為是。

瞄準月亮，縱使沒能到達目的地，也能置身星群之中!

(Shoot for the moon. Even if you miss, you'll land among the stars.)

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