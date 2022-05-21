心理測驗／兩張圖找差異處 測出誰是你遇上就想躲的天敵

每個人的個性不同，因此在人際關係上，也難免分成有容易親近的人，或者難以相互理解的對象。日本網站「ananweb」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己最怕和什麼樣的人相處。

請問：圖中這兩張畫有著5處不同，你最先注意到的是哪一個？

兩張圖中的有五個不同的地方，你最先注意到哪個？圖擷取自 ananweb

A 鳥的數量 B 刺蝟的方向 C 鹿的尾巴 D 其他（如雲朵、黃花等差異）

選擇A鳥的數量的你，最怕和不露感情的人相處。面對這樣的類型，你會難以理解對方心裡到底在想什麼，即使他也沒特別說什麼好話或壞話，你也會默默覺得是不是被討厭了。其實不用想那麼多，只要試著主動展開溝通，或許就能看到對方意外親和的一面.

選擇B刺蝟的方向的你，最怕和喜歡掌控主導權的人相處。或許是在過去，你曾經被這樣的人嚴厲責罵或懲罰過，使得現在你碰到這種人時，內心就會自我矮化，變得不敢表示自己的意見。如果身邊出現了這種人，不如盡可能保持距離，好維持自我的身心健全。

選擇C鹿的尾巴的你，最怕和親切熱情的人相處。你本身就有對他人高度警戒的個性，碰上沒有任何理由，就主動開始關心你的那些人，你就會在內心產生懷疑，認為對方「是不是有什麼其他企圖」。然而社會險惡其實不好分別，未必無端親切的人就有陰謀，也未必那些默不做聲的人，內心沒有其他盤算。

選擇D其他（如雲朵、黃花等差異）的你，最怕和情緒極端的人相處。這種人一下子開心得有說有笑，一下子又性情大變，碰上一點小事就大發雷霆，讓你實在無從應付，光是和對方在一起，就會耗盡所有精力。雖然知道對方不是故意的，不過碰上這種麻煩的人，恐怕還是保持點距離比較好。