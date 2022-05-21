快訊

成大宣導新冠就是流感、領保險才通報 引網熱議急刪文

北韓疫情繼續燒 單日再增近22萬例發燒病例、1死亡病例

戰北市？選總統？陳建仁一句話現端倪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

心理測驗／兩張圖找差異處 測出誰是你遇上就想躲的天敵

聯合新聞網／ 綜合報導
透過心理測驗，瞭解自己最害怕和什麼人相處。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，瞭解自己最害怕和什麼人相處。圖片來源／ingimage

每個人的個性不同，因此在人際關係上，也難免分成有容易親近的人，或者難以相互理解的對象。日本網站「ananweb」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己最怕和什麼樣的人相處。

請問：圖中這兩張畫有著5處不同，你最先注意到的是哪一個？

兩張圖中的有五個不同的地方，你最先注意到哪個？圖擷取自ananweb
兩張圖中的有五個不同的地方，你最先注意到哪個？圖擷取自ananweb

A 鳥的數量

B 刺蝟的方向

C 鹿的尾巴

D 其他（如雲朵、黃花等差異）

選擇A鳥的數量的你，最怕和不露感情的人相處。面對這樣的類型，你會難以理解對方心裡到底在想什麼，即使他也沒特別說什麼好話或壞話，你也會默默覺得是不是被討厭了。其實不用想那麼多，只要試著主動展開溝通，或許就能看到對方意外親和的一面.

選擇B刺蝟的方向的你，最怕和喜歡掌控主導權的人相處。或許是在過去，你曾經被這樣的人嚴厲責罵或懲罰過，使得現在你碰到這種人時，內心就會自我矮化，變得不敢表示自己的意見。如果身邊出現了這種人，不如盡可能保持距離，好維持自我的身心健全。

選擇C鹿的尾巴的你，最怕和親切熱情的人相處。你本身就有對他人高度警戒的個性，碰上沒有任何理由，就主動開始關心你的那些人，你就會在內心產生懷疑，認為對方「是不是有什麼其他企圖」。然而社會險惡其實不好分別，未必無端親切的人就有陰謀，也未必那些默不做聲的人，內心沒有其他盤算。

選擇D其他（如雲朵、黃花等差異）的你，最怕和情緒極端的人相處。這種人一下子開心得有說有笑，一下子又性情大變，碰上一點小事就大發雷霆，讓你實在無從應付，光是和對方在一起，就會耗盡所有精力。雖然知道對方不是故意的，不過碰上這種麻煩的人，恐怕還是保持點距離比較好。

心理測驗

延伸閱讀

心理測驗／這張圖是飯杓還是網球拍？ 瞭解你是否老是做白工

心理測驗／冰淇淋還是探照燈？ 瞭解自己總在什麼坎跌跤犯錯

心理測驗／這張圖是路燈還是蓮蓬頭？瞭解你正為何事心煩意亂

心理測驗／選圖測出貴人在哪 和「他」打好關係人生變光明

相關新聞

心理測驗／兩張圖找差異處 測出誰是你遇上就想躲的天敵

每個人的個性不同，因此在人際關係上，也難免分成有容易親近的人，或者難以相互理解的對象。日本網站「ananweb」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己最怕和什麼樣的人相處。

小孟塔羅：前途無量還是被狂被壓榨？測你的「富貴命指數」

富指的是資產雄厚、生活富裕，並且有相當多的固定資產，大多是指事業成功人士。貴就是指社會層次高、有名氣的人，如經常和達官貴人交往的人。富貴命即指一個人的命運很棒、很順暢，而且前途無量。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測你富貴命指數？

每日星座運勢／金牛向外活動有好運 金錢流動較大

2022-05-21 牡羊座短評：時間觀念有待提升。【整體運★★★☆☆】已婚者愛情運平平，另一半的壞情緒會影響到兩人的婚姻生活，為他創造點溫馨浪漫的氣氛不僅能幫他走出低谷，還能使你們的感情更加穩定；

心理測驗／圖中是貓咪還是圍裙？挖出你冰山下的內心傷痕

在社會勞碌奔波，難免碰到傷心事。如何懂得調適心情，與自己的煩惱共處，也是一種能力。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己內心因為了什麼事而感到受傷。

明天小滿！6禁忌別犯了 浪費「這項食物」恐整年財運不順

小滿為5月21日，太陽過黃經60度，此時稻榖逐漸成熟稱為小滿，小滿節氣後氣溫升高，雨水變多因此濕氣變重，大家養生必需去溼，可多吃綠豆，冬瓜、薏苡仁與山藥。清水孟國際塔羅小孟老師也整理了小滿禁忌，盡量避免。

小確幸讓心圓滿！小滿過後2生肖轉好運

2022年快要過半，來到五月中旬，繁花漸落，我們也將迎來夏天的第二個節氣—小滿（國曆5月21日）。從字義來看，「小得盈滿」別有一種自在歡喜的暢快。科技紫微網要帶你一起走進小滿，還要看看哪些生肖小滿過後福運特別滿？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。