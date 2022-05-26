把黑的說成白的！擅長說謊的四大星座 處女座竟然也上榜

說謊這件事稀鬆平常，誰沒做過？不過，說謊也有高下之分，有的人一說謊就支支吾吾，有些人卻能把黑的說成白的，滔滔不絕，簡直天衣無縫！在你的印象中，哪些星座比較擅長說謊呢？科技紫微網要來點名四大星座，小心扶好眼鏡，不要跌破囉！

雙子座

雙子座的特質很像是兒孫輩中從小就最懂得討長輩喜歡的那個孩子，人人見了他都誇「會說話，機靈」。風象星座加上變動星座，在雙重加持下，雙子座的應變能力特別強，造就了他們見人說人話、見鬼說鬼話的特質。

雙子很早就體會到，在社交方面，會說話的人往往比較受歡迎。會說話，就免不了說點小謊話，像是說八卦的時候加油添醋，把事情描述得更戲劇化；談戀愛的時候更適合用甜言蜜語來討伴侶的歡心。對雙子座而言，說點場面話就能哄得大家都開心，有什麼不對呢？

處女座

什麼，處女座也會說謊？大部分人一想到處女座，都會想到他們個性嚴謹、一絲不苟，怎麼可能說謊呢！但其實受水星守護的處女座，有著強大的邏輯和縝密的心思做後盾，即使說謊，也能讓事情的因果關係聽起來顯得無比合乎情理。

處女座說謊，究其原因可能有兩種。一是為了維護個人形象，說謊能夠讓自己看起來體面些，或者使自己心裡過得去。另外一個原因是處女座怕麻煩，如果一件事情撒個謊就能解決，那又何必捨近求遠呢？

天秤座

受金星守護的天秤座，為了要躲避爭執和衝突，一點小謊言在他們看來是無傷大雅的。比起真相和真實的感受，他們會選擇維持表面的和諧，即使因此而必須遊走在虛情假意的邊緣，他們也不惜代價。

舉例來說，天秤座多半不太會拒絕別人。比起直接表明心意，他寧可找個理由撒謊。然後，為了要圓這一個謊，他又說了新的謊。其實天秤座說謊時心裡並不好受，但為了維持某種美好的秩序，他們總能找到各種不得不撒謊的理由。

雙魚座

作為十二星座中最後一個星座，雙魚座幾乎承襲了前面十一個星座的所有特質。他們生來就是非常變幻多端的存在，又因為守護星海王星的影響，骨子裡有一點「以欺騙為樂」的特質。謊話脫口而出的時候，他們甚至不覺得自己在撒謊，只是展現演技而已嘛！

在想像力的加持下，雙魚座非常會編故事。據說渣情人很多都是雙魚座的，這恐怕是因為他們熱衷於講故事，把很多故事都說得像親身經歷一樣。這麼做也許是想吸引對方注意，但其中究竟帶有幾分真心與愛意，或許只有雙魚座自己最清楚了。

【延伸閱讀】

他有出軌嗎？占卜看破他的謊言

人氣新品！與他的真心靈悟共鳴

【科技紫微網 】