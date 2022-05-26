快訊

哈日族預備！日本宣布：6月10日開始開放外國旅行團入境

不斷更新／該提前放暑假？ 各縣市「遠距教學再延長」政策出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

把黑的說成白的！擅長說謊的四大星座 處女座竟然也上榜

科技紫微網／ 科技紫微網
擅長說謊的四大星座，居然有處女座？(圖片來源：Shutterstock)
擅長說謊的四大星座，居然有處女座？(圖片來源：Shutterstock)

說謊這件事稀鬆平常，誰沒做過？不過，說謊也有高下之分，有的人一說謊就支支吾吾，有些人卻能把黑的說成白的，滔滔不絕，簡直天衣無縫！在你的印象中，哪些星座比較擅長說謊呢？科技紫微網要來點名四大星座，小心扶好眼鏡，不要跌破囉！

雙子座

雙子座的特質很像是兒孫輩中從小就最懂得討長輩喜歡的那個孩子，人人見了他都誇「會說話，機靈」。風象星座加上變動星座，在雙重加持下，雙子座的應變能力特別強，造就了他們見人說人話、見鬼說鬼話的特質。

雙子很早就體會到，在社交方面，會說話的人往往比較受歡迎。會說話，就免不了說點小謊話，像是說八卦的時候加油添醋，把事情描述得更戲劇化；談戀愛的時候更適合用甜言蜜語來討伴侶的歡心。對雙子座而言，說點場面話就能哄得大家都開心，有什麼不對呢？

處女座

什麼，處女座也會說謊？大部分人一想到處女座，都會想到他們個性嚴謹、一絲不苟，怎麼可能說謊呢！但其實受水星守護的處女座，有著強大的邏輯和縝密的心思做後盾，即使說謊，也能讓事情的因果關係聽起來顯得無比合乎情理。

處女座說謊，究其原因可能有兩種。一是為了維護個人形象，說謊能夠讓自己看起來體面些，或者使自己心裡過得去。另外一個原因是處女座怕麻煩，如果一件事情撒個謊就能解決，那又何必捨近求遠呢？

天秤座

受金星守護的天秤座，為了要躲避爭執和衝突，一點小謊言在他們看來是無傷大雅的。比起真相和真實的感受，他們會選擇維持表面的和諧，即使因此而必須遊走在虛情假意的邊緣，他們也不惜代價。

舉例來說，天秤座多半不太會拒絕別人。比起直接表明心意，他寧可找個理由撒謊。然後，為了要圓這一個謊，他又說了新的謊。其實天秤座說謊時心裡並不好受，但為了維持某種美好的秩序，他們總能找到各種不得不撒謊的理由。

雙魚座

作為十二星座中最後一個星座，雙魚座幾乎承襲了前面十一個星座的所有特質。他們生來就是非常變幻多端的存在，又因為守護星海王星的影響，骨子裡有一點「以欺騙為樂」的特質。謊話脫口而出的時候，他們甚至不覺得自己在撒謊，只是展現演技而已嘛！

在想像力的加持下，雙魚座非常會編故事。據說渣情人很多都是雙魚座的，這恐怕是因為他們熱衷於講故事，把很多故事都說得像親身經歷一樣。這麼做也許是想吸引對方注意，但其中究竟帶有幾分真心與愛意，或許只有雙魚座自己最清楚了。

【延伸閱讀】

他有出軌嗎？占卜看破他的謊言

人氣新品！與他的真心靈悟共鳴

科技紫微網

星座 科技紫微網 出軌

延伸閱讀

她進新職場不敢說星座 怕被這點害慘

做什麼事都不順！「水逆重災星座TOP4」　水瓶戀愛卡關、雙子少八卦多放鬆

12星座女「像什麼動物」 天秤高品味如鶴、水瓶是非現實動物

「最想交的女朋友」冠軍！「星座 × 血型」這三種女性最旺夫　待在一起就足以讓對方感到幸福

相關新聞

把黑的說成白的！擅長說謊的四大星座 處女座竟然也上榜

說謊這件事稀鬆平常，誰沒做過？不過，說謊也有高下之分，有的人一說謊就支支吾吾，有些人卻能把黑的說成白的，滔滔不絕，簡直天衣無縫！在你的印象中，哪些星座比較擅長說謊呢？科技紫微網要來點名四大星座，小心扶好眼鏡，不要跌破囉！

每日星座運勢／處女多留意財務問題 行動前應三思

2022-05-26牡羊座短評：忙碌的一天。【整體運★★★☆☆】許多的案子都堆積到今天來處理，讓你變得異常忙碌；受工作的影響會和戀人約會的時間發生衝突，做出解釋能得到對方的諒解；能從他人那裡獲取理財的

看格局就像玩彩券？陽、梁、昌、祿，你中了幾個字

如果陽、梁、昌、祿聚集在命宮，這些星曜的特質就會非常明顯；如果是分散在命宮的三方四正，或是分居命宮與身宮，某些星曜的特質雖然不像在命宮那麼明顯，但是仍有一定的潛力。

金牛生性多疑、摩羯隱藏脆弱 「防衛心超強星座TOP5」

人心難測，世情如霜；人心難防，暗箭難擋。別人頭腦裡在想的是什麼，你永遠不知道，要是太輕易相信別人，若不是太傻，就是太天真。因為要傷害一個人只需要短短的幾秒鐘，痛苦卻可能要承受好長的時間，這次就來看看防衛心很強的前五名星座吧！

12星座內斂度排行 第一雖不愛說話卻有獨特氣場

每個人都有著不同的個性，有的人活潑好動，也有人沉穩內斂。日本網站「占TV」最近就以分析十二星座的個性，以及文靜程度該怎麼排行。

12星座「最想要什麼第一」 雙魚想要最可愛、這星座什麼都要No.1

沒有人任何事情樣樣皆通，但多少都有屬於自己的長處，並且在該項目上有著不輸他人的自信。日本網站「占TV」最近分析12星座的人，分別在什麼樣的事情上，堅持想要奪取第一的位置。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。