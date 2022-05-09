聽新聞
test
0:00 / 0:00

心理測驗／一張層層圈形圖 測出自己有多麼「慾求不滿」

聯合新聞網 / 綜合報導
透過心理測驗，可以瞭解自己的慾求不滿程度在哪。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，可以瞭解自己的慾求不滿程度在哪。圖片來源／ingimage

人的能力有限，但是慾望卻是無窮無盡，在生活之中，難免會碰上慾望無法滿足的時刻。日本網站「美人百花」近來就分享了一則心理測驗，可以知道自己目前「慾求不滿」的程度到底有多高。

請問：這張圖片裡的圈圈，你會看成什麼呢？

圖中的圓圈，你認為是什麼呢？圖擷取自美人百花
圖中的圓圈，你認為是什麼呢？圖擷取自美人百花

A 年輪蛋糕

B 圓木

C 棒棒糖

D 飛鏢靶

選擇A年輪蛋糕的你，慾求不滿度僅有10％。你目前處在精神安定的狀態，沒有什麼壓力干擾。每天都過得還算順風順水，心情也一直保持愉悅。就像品嚐著甜美的年輪蛋糕一樣，幾乎沒什麼不滿足的地方。

選擇B圓木的你，慾求不滿度有30％。你是個如果碰上壓力，就會找誰一吐為快，藉此好好發洩的人，就像是乾淨利落鋸下木頭，從而看到的圓木樹幹一樣。不過偶爾會碰上短期內一次壓力爆棚的狀況，此時就要加速排解的腳步，避免心情受到影響。

選擇C棒棒糖的你，慾求不滿度來到70％。棒棒糖雖然好吃，但想要把整支棒棒糖舔完，就得花上好一段時間，過程也難免碰到覺得甜膩的狀況。就像你雖然是個忍耐力高的人，但卻也在一次次忍氣吞聲中，無形累積了沒能滿足的慾望。在爆發之前，最好先找方法發洩壓力為上。

選擇D飛鏢靶的你，慾求不滿度高達90％。射飛鏢雖然好玩，但為了要射中目標，內心可是會累積壓力的。因為你是個完美主義者，所以平時就經常保持著高度警戒心，身體也一直處在緊張的狀態下，甚至到了可能影響健康的地步。儘管小心駛得萬年船，不過偶爾放鬆一下，讓身心能夠充分休整，也是很重要的。

日本 心理測驗

延伸閱讀

心理測驗／這張圖是路燈還是蓮蓬頭？瞭解你正為何事心煩意亂

心理測驗／選圖測出貴人在哪 和「他」打好關係人生變光明

心理測驗／冰淇淋還是探照燈？ 瞭解自己總在什麼坎跌跤犯錯

心理測驗／是筆尖還是葉片？瞭解你是否具洞悉未來的遠見

相關新聞

從小公寓晉升千萬豪宅 富婆點出開運關鍵：臉很重要

許多人辛苦工作賺錢，為的就是夢想有一天能夠升官發財，滿足自己的物質生活。而一位日本資產破億的女性，近來就在媒體上，透露了在日常生活間，能夠用什麼方式來替自己開運。

心理測驗／一張層層圈形圖 測出自己有多麼「慾求不滿」

人的能力有限，但是慾望卻是無窮無盡，在生活之中，難免會碰上慾望無法滿足的時刻。日本網站「美人百花」近來就分享了一則心理測驗，可以知道自己目前「慾求不滿」的程度到底有多高。

唐綺陽星座運勢週報：射手愛情略感停滯 水瓶勿亂花錢

水星逆行，注意水逆造成的影響，檢討教育及媒體等體系，不合時宜之處，多加反思並改進。木星進牡羊，熱情投入新領域，把握此時的人生嘗試期，勇敢做一次自己。

每日星座運勢／天蠍放寬心該忘就忘 理財保守為宜

2022-05-09 牡羊座短評：有機會展現多面個性。【整體運★★☆☆☆】你幾個調皮的動作、可愛的表情，雖然讓你看起來有點孩子氣，卻也讓別人很想呵護你；市場的頻繁波動，讓你失去投資興趣，養精蓄銳，耐

殺破狼周運勢／處女偏財運佳 天蠍職場地位衝高

處女座金錢運方面，木星進入財務宮位，與金星同宮，偏財運佳，可買彩券試試手氣，消費購物會獲得很好的贈品，或抽中大獎。有投資習慣的處女座，先前一直沒有起色的標的，價值突然水漲船高，會賺到很多資金。

心理測驗／是筆尖還是葉片？瞭解你是否具洞悉未來的遠見

人雖然不能預測未來，但對於接下來可能會發生什麼狀況，大致上可以用理性的方式加以評估。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己有沒有能夠預判未來的遠見。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。