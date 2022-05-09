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心理測驗／一張層層圈形圖 測出自己有多麼「慾求不滿」
人的能力有限，但是慾望卻是無窮無盡，在生活之中，難免會碰上慾望無法滿足的時刻。日本網站「美人百花」近來就分享了一則心理測驗，可以知道自己目前「慾求不滿」的程度到底有多高。
請問：這張圖片裡的圈圈，你會看成什麼呢？
A 年輪蛋糕
B 圓木
C 棒棒糖
D 飛鏢靶
選擇A年輪蛋糕的你，慾求不滿度僅有10％。你目前處在精神安定的狀態，沒有什麼壓力干擾。每天都過得還算順風順水，心情也一直保持愉悅。就像品嚐著甜美的年輪蛋糕一樣，幾乎沒什麼不滿足的地方。
選擇B圓木的你，慾求不滿度有30％。你是個如果碰上壓力，就會找誰一吐為快，藉此好好發洩的人，就像是乾淨利落鋸下木頭，從而看到的圓木樹幹一樣。不過偶爾會碰上短期內一次壓力爆棚的狀況，此時就要加速排解的腳步，避免心情受到影響。
選擇C棒棒糖的你，慾求不滿度來到70％。棒棒糖雖然好吃，但想要把整支棒棒糖舔完，就得花上好一段時間，過程也難免碰到覺得甜膩的狀況。就像你雖然是個忍耐力高的人，但卻也在一次次忍氣吞聲中，無形累積了沒能滿足的慾望。在爆發之前，最好先找方法發洩壓力為上。
選擇D飛鏢靶的你，慾求不滿度高達90％。射飛鏢雖然好玩，但為了要射中目標，內心可是會累積壓力的。因為你是個完美主義者，所以平時就經常保持著高度警戒心，身體也一直處在緊張的狀態下，甚至到了可能影響健康的地步。儘管小心駛得萬年船，不過偶爾放鬆一下，讓身心能夠充分休整，也是很重要的。
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