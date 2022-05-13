表現太好反被打壓！4生肖職場小人特別多

在職場上拚出好成績，是很多上班族的理想，可是你知道嗎？不少人表現太好反而遭到打壓，難道運勢好、小人就多？哪些生肖要當心「功高震主」的危機？又該如何避免？跟著科技紫微網一起來了解。

生肖牛

認真工作不遺餘力的生肖牛，堪稱是模範勞工的代表。這樣的員工很受歡迎，因為一人能當兩人用。但如果你已經靠實力爬到中層主管位置，就得當心瓶頸或是陷阱隨時出現了，因為上層主管會怕你威脅到他的地位。

主管總是希望有能力的下屬來為他抬轎，你得用心體會，顯出他的尊榮。萬一他下達的命令有瑕疵，不要貿然糾正，而是試著在執行過程自動修復，展現你低調堅韌的一面，剛好這也是你擅長的工作模式，不是嗎？對你未來的發展很有利。

生肖蛇

反應靈敏，行動快速的生肖蛇，應變能力十分強盛，在複雜多變的業界環境中容易脫穎而出。任何公司或單位有了你，平均業績大概都得往上調一級才行。你的主管會欣慰有人能託付重任；但是同事恐怕就會看不順眼，想藉著打壓你來刷存在感。

如果你驚覺身邊小人環伺，先不要急著跟主管打小報告，謹記「人在屋簷下，不得不低頭。」的理念，把團隊合作放在第一順位，暗中默默學習，韜光養晦，等到有表現機會來臨時，自然能翻身，脫離是非之地。

生肖虎

你向來追求卓越，能量豐沛，像山中猛虎一般盡情展現強勢與優越。在職場擔任主管職位時，你很能發揮領導架勢，也能身先士卒，若沒有舞台發揮時，你會設定一個假想敵，然後找機會取而代之。如此野心十足的你，教身邊同事和長官如何能漠視？

生肖虎要切記「不在其位，不謀其政。」學會與他人和平共處。不能只管自己績效，也要考量他人會不會餓肚子，唯有多些同理心，並常保謙虛和善，才能讓你站穩一席之地，累積能量，圖謀遠大。

生肖馬

目標清晰，手段俐落的生肖馬，其實有一種隱藏的心高氣傲，容易引來眼紅忌妒的副作用。對於按部就班、慢工出細活的主管來說，你會帶來壓迫感，打亂他人的做事節奏，如果不把你「壓下去」豈不是被你牽著鼻子走？

當然，你有無法忽視的好表現，但是別忘了把成就歸功給其他人，要記住，一個人的格局有限，一個團隊的格局必定更強大。不只疼下屬，也要多稱讚你的主管，打通人脈助力。以免他們在你的聲勢看漲時扯後腿，得不償失。

一般人深怕懷才不遇，總想刷存在感、證明自己，但是貴人運有時不是爭來的，「不爭是爭」才是最高境界，畢竟囂張可沒有落魄的久。

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