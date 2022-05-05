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撕破！擁有兩張面孔的5大星座 巨蟹分「自己人」和「非我族類」

聯合新聞網 / 小瑜星座
雙子座、巨蟹座、天秤座、水瓶座、雙魚座天生就有「兩張面孔」，你上榜了嗎。 圖／pakutaso
雙子座、巨蟹座、天秤座、水瓶座、雙魚座天生就有「兩張面孔」，你上榜了嗎。 圖／pakutaso

雙子座、巨蟹座、天秤座、水瓶座、雙魚座天生就有「兩張面孔」。從星座符號來看，這些星座的符號都是呈現分離、成對的狀態。換言之，一個人有兩顆心的星座，不能只怪雙子座，必須拉這些星座來陪葬。

雙子座 的左右心房基本都會住兩個人，一個是他最愛的、一個是最愛他的，對他來說都是「真愛」。雙子座是陰陽同體的生物，他可以今天愛男生、明天與女生曖昧。雙子兩面愛情、無差別攻擊，往往都是人間傳奇。

巨蟹座的兩張臉分為「自己人」與「非我族類」。巨蟹座從來不走討好人路線，喜怒全都寫在臉上。營業狀態的巨蟹座喜歡「與熟悉的人待著」的安全感、打烊狀態的巨蟹座「最討厭別人裝熟」。巨蟹座的愛情你都以為是純情真愛，不不不不，他們的愛情兩張臉往往一個是癡情種，另一個是晚上變成特會玩108種的性愛遊戲狂。怎麼說呢？巨蟹座，你別忽略他變臉變心的一秒瞬間吧。

天秤座的猶豫不決與專心一致往往讓人嘖嘖稱奇。他可以在兩扇門前面站上1萬年，不知道該選左還是右？一旦選了那扇門他就頭也不回的往前進，專心往目標前進，這匹狼，永遠不回頭。天秤座的愛情永遠是在他選擇之前，你要跪下挽回；在他還沒回過神時讓他選擇你。不然一旦他走了，「請問你是誰？我愛過你嗎？」

水瓶座的兩面性在於「群眾」與「私密關係」。跟水瓶座談戀愛等於沒談一般，他總是把群眾的需求放在最前面，除非你也很喜歡救流浪貓，這樣你們約會就可以跟著他去救貓。不然他永遠都是「我很忙」、「妳先去忙」、「我朋友失戀我要陪他。」水瓶座對待群眾永遠是菩薩、對待戀人如同鬼魂，七月份才會出現與你相會。

雙魚座的演技讓你永遠猜不透他現在是哪張臉。他今年可以說奇異博士身懷絕技，也可以是淘氣小親親讓你呵護到底。這個世界上最沒有自我意識的星座，最強的護身符就是「客製化角色」。他從不展現真實狀態、他總是可以依照不同人性出招，你老覺得雙魚人好好。直到有天，你發現他跟你戀人出現在同個場合、突然發現他被拔擢卻沒有你、突然發現他怎麼知道你所有密碼，喔抱歉，這也是雙魚的另一面，只是你從沒發現。

人人都應該學學他們顧好兩張臉，一張拿來四兩撥千斤，一張拿來享盡榮華富貴。

本文由小瑜星座授權提供，未經同意禁止轉載。

星座 愛情 女生 奇異博士

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