捷運上假牙、200萬美金都能掉 過招領期非貴重物只能銷毀

每天熙來攘往的捷運車廂、站廈是遺失物熱區，台北捷運去年處理破27萬件，新北捷運也有1.8萬件，乘客的假牙、筆電、鉅款什麼都能遺落，無奇不有。

台北捷運路網綿密，2022年拾獲遺失物25萬3256件、2023年27萬7495件，每年最高峰落在12月，2022年及2023年12月單月拾得物，分別為3萬908件及2萬8977件，以旅客隨身物品，如手提袋、衣物及水壺等為大宗。

新北捷運公司目前營運3條路線分別為環狀線、安坑輕軌、淡海輕軌，統計3條路線去年有1萬8414件拾得物，每月平均約920件，最高峰是去年12月，單月高達1315件，其中傘是最大宗，多達6007件，占三分之一強，讓站務人員最難忘的遺失物是在淡海輕軌上拾獲一副假牙。也曾有站長撿過內有200萬美金的行李箱，案主失而復得太感動，想拿10萬美金答謝，站長立即婉拒。

新北環狀線陳姓站長早期在台北捷運公司，他說，10年前曾在車廂內拾獲裝有200萬美金鉅款的行李箱，失主是一位美籍華人，年約60多歲。當事人發現行李箱遺失，急如熱鍋上螞蟻，發現行李箱完好出現在眼前，感動到快落淚，他說，帶鉅款原因是來台處理投資，沒想到一不留神竟然搞丟行李箱，還好幸運找回，他稱讚「台灣治安真好」，一度想拿10萬美金當報酬，站務人員急忙回絕。

陳姓站長回憶到，一名年約20歲日籍女子來台自由行，在下捷運要搭客運時，護照及皮夾落在地上，她人到機場時，急忙打捷運客服電話求助，捷運人員循線幫忙找到失物，日籍女子趕緊從機場衝到捷運站，如願找回護照，讓她感動萬分，返回日本後還寫信到捷運官方信箱，表達感激之情，完成一件「國民外交」。

另一名站務人員說，她經手過最難忘的遺失物是一副假牙，當事人尷尬領回，彼此相視而笑，「那一幕即使經過多年，還是難忘」。

「這部單眼相機入庫快半年了！」陳姓站長手上拿著一部八成新的知名品牌相機，他說，相機是約半年前從十四張站帶回中和的庫房，掛在遺失物系統大半年，失主仍沒出現，陳姓站長說，這部相機的拾得人也沒留下資訊，若失主遲遲沒出現，最後只能走向清運、銷毀一途。

新北環狀線及安坑輕軌沿線拾得物庫房是在中和站，拾得物採月份方式裝箱存放，票卡、現金類另鎖金庫存放，貴重物品包含手機、信用卡類，會定期移交警局通知失主。淡海輕軌拾得物存放於紅樹林站，管理方式和環狀線相同。保管成本不小，是否考慮將無人領回的遺失物拍賣處理？新北捷運公司表示，拍賣涉及營利怕引發爭端，目前只有將無人領回的傘充當愛心傘，其餘非貴重的失物會以銷毀處理。

「雨天一天撿到30把雨傘不是新鮮事！」新北環狀線陳姓站長說，若遇到雨天，站廈內、車廂內一天拾獲30把各式雨傘是常態，雨傘是拾得物的最大宗，失主回頭找機率偏低，大量雨傘堆在庫房，相當占空間，若過了招領期，無主雨傘變成雨天救急的愛心傘，發揮剩餘價值。

新北捷運公司表示，遺失物可透過官方網站及致電客服查詢，遺失物（無留拾得人資料物品）由公司代為保管6個月，6個月後無人認領，貨幣（現金、有價電子票證退回現金）彙整轉市庫；遺失物（有留拾得人資料物品）捷運公司代為保管6個月，6個月後無人領回，便以簡訊通知拾得人在3個月內前來認領，逾期視同放棄。

站務人員打開公務電腦內遺失物系統，分類琳瑯滿目，仔細登載遺失物類別、拾得點、拾得時間等資訊，還有遺失物細節描述。站務人員說，為防止盜領，內網能看到的資訊和民眾能查詢的資訊略有不同，降低冒領風險。