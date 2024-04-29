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優奇黑胡椒粉驗出蘇丹紅 新北命上游同批原料預防性下架

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北衛生局4月19日赴高林農貿抽驗黑胡椒原料。圖／新北衛生局提供
新北衛生局4月19日赴高林農貿抽驗黑胡椒原料。圖／新北衛生局提供

進口辣椒粉檢出蘇丹紅風波未歇，新北優奇公司生產黑胡椒細粉自主檢驗，驗出蘇丹色素。新北衛生局今指出，4月初接獲業者自主通報，但檢驗方法有疑慮，4月26日送食藥署複檢，結果預計一周出爐；另，衛生局追查此案2批黑胡椒原料皆來自高林農貿，新北令業者通知下游暫停使用有疑慮黑胡椒原料。

新北衛生局指出，4月初接獲優奇公司自主通報所生產的黑胡椒細粉疑似檢出蘇丹色素，衛生局接獲通知即啟動調查，經查優奇公司2023年9月向高林農貿，購買2批黑胡椒原料共1000公斤，磨粉製成黑胡椒細粉170公斤及其他產品，該公司也主動通知下游業者，將出貨日期為2023.9.25至2023.12.29的產品自主下架回收。

衛生局說，4月19日抽驗通報黑胡椒細粉，檢出蘇丹色素，但須釐清是原料還是製程受到污染，檢驗方法適用性有疑慮，且檢出值為臨界值，4月26日將相同檢體送食藥署複驗，結果預計一周出爐。另，黑胡椒細粉販售給新北市4家下游共27公斤，其中2家為食品販賣業、2家為個人自用，已退回成品3公斤，持續配合回收中。

衛生局指出，溯源追查此案所使用2批黑胡椒原料皆來自高林農貿，進口數量共計5萬公斤，均已販售予23家下游，業者雖可提供其他批黑胡椒未檢出蘇丹色素報告，但為釐清原料是否未檢出，抽驗該批原料送食藥署檢驗，結果未出爐前，令業者通知下游暫停使用有疑慮黑胡椒原料。

衛生局呼籲，食品業者應即時主動通報疑慮產品資訊、預防性下架相關疑慮產品；若經衛生機關查獲食品業者未主動通報、執行相關措施，依食安法第47條，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局 黑胡椒

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