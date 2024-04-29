為何常臭臉？垃圾車清潔員曝心聲 列「11點」提醒：不要用丟的

不少民眾倒垃圾時會認為清潔人員態度差，對此，一名清潔人員解釋原因並分享何謂回收物品，直言有些民眾不清楚什麼是廚餘與垃圾，因此他列舉11種類來說明，也表示很抱歉無法微笑面對大家。不少網友看完紛紛感謝原po，「辛苦了！謝謝您們」。

一名清潔人員的心聲被轉發到臉書粉專「大蘋果小太陽 活力粉絲團」，提到很多鄉親或許還不清楚所謂回收的物品，甚至極少數民眾不清楚廚餘和垃圾是什麼，因此他列舉11項回收種類，分享何謂回收物品。

1.紙類

「衛生紙」是垃圾，不可回收；「紙箱」能拆麻煩幫拆開，原po表示，「一天下來拆數十個紙箱，手指頭痛到要看醫生。」

2.寶特瓶

瓶內不要殘留液體。有很多民眾喜歡把菸蒂加水裝在裡頭。

3.玻璃類

玻璃類並不包括瓷器，碗盤、花瓶都是不可回收，強化玻璃也不可回收，麻煩大家直接丟垃圾車即可。玻璃容器內也要清淨，玻璃請分開給回收人員。

4.金屬類

金屬類很簡單，只要是銅、銀、鋁、鐵、金都可回收。雨傘是鐵類，但是要麻煩您將外層膠布拆掉才回收喔！

5.塑膠袋

這方面，只要是包裝袋，例如食品、衣物包裝袋等等…皆是垃圾！！塑膠袋只有「手提軟性塑膠袋」可回收（摸起來硬硬的袋子就不行），並且要乾淨不能有液體在裡面。還有裝藥物的袋子、鋁箔包裝袋，通通是垃圾！

「餐盒、飲料杯類」必須清洗乾淨，不可殘留食物或液體，原po表示，「常有蛆或惡臭物品灑到我們身上，我們是要一一倒袋分類」。

6.舊衣物

舊衣物只有衣服跟褲子可回收，床單罩與枕頭都是垃圾，還有鞋子也是不回收的！

7.燈管燈泡

可以回收，但是破損的就要丟垃圾車喔！

8.光碟

CD、DVD…光碟可以回收；但是錄音帶跟錄影帶麻煩丟垃圾車！那些都是不可回收的物品！

9.家電類

皆可回收，但是超大冰箱或其他超大型家電，要視情況收取，畢竟回收車容量有限！一台車回收幾百戶，收取量驚人，希望鄉親包容！

10.保麗龍

交由回收人員回收，上面有膠帶、貼紙的麻煩要清除乾淨，如果可以幫我們先折小塊小塊的這樣放比較多，裡面一樣要清乾淨，尤其是放海產的真的是五味雜陳。

11.電池

行動電源、家用電池、汽機車電池。

原po補充，也許很多民眾認為回收人員態度差、不親民，但其實回收人員都很累，站在行駛的車上分類所有東西很不容易，回收品堆得跟山一樣，有些民眾甚至喜歡將物品直接砸在回收人員身上。他也呼籲，「不要再用丟的上來」，灑得車上四處也得忍受一一拾起再分類，「很抱歉無法微笑面對大家！」。每個縣市的規定也許不同，有什麼問題，可以詢問當地清潔隊，但希望大家都能一起隨手養成好習慣，做好分類，環保愛地球。

網友紛紛表示，「感恩有愛的朋友，大家努力才會更好」、「謝謝您們，辛苦了！」、「說明得非常清楚，我會努力讓身邊人知道，辛苦了」、「真的辛苦了，自己在家分類時最覺得要注意好多，所以回收時都是很真心地跟回收員說謝謝」、「這樣說明非常清楚，謝謝您們的付出，辛苦了」、「感謝資源回收隊員。經您詳細解說分類的品目，我相信民眾會仔細分類。辛苦了！感恩」、「感謝有你們！社會有你們才能保持美麗！」、「還好有您們地球才能稍稍喘口氣，我們也會加強回收的清潔，這是對清潔人員的體貼，我們一起為地球和我們的下一代盡一分力，加油喔！」。