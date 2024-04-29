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邊境漏洞？21公斤蘇丹紅產品流市面

聯合報／ 本報記者／連線報導
高雄稽查 新北市優奇公司自驗辣椒粉產品，共有一七○公斤成品含有蘇丹紅。相關產品流至全台十縣市，高雄市衛生局昨天至二家下游廠商稽查。圖／高雄市衛生局提供
高雄稽查 新北市優奇公司自驗辣椒粉產品，共有一七○公斤成品含有蘇丹紅。相關產品流至全台十縣市，高雄市衛生局昨天至二家下游廠商稽查。圖／高雄市衛生局提供

新北市優奇公司送檢自家黑胡椒粉產品檢出蘇丹三號、四號，已有至少廿一公斤流入市面。食藥署表示上周五收到新北市政府提交的公文與樣品，由於檢驗數值在定量極限邊緣，正協助複驗，力拚本周完成。

食藥署已針對進口辣椒粉實施百分之百逐批邊境查驗，為何出現漏網之魚？食藥署長吳秀梅表示，新北這批原料輸入的時間是在實施加強措施之前，也就是更早就輸入進台灣。

據了解，新北衛生局今年三月底鼓勵業者自主送驗產品，四月初優奇和下游廠商都回報廠商驗出問題，衛生局月中稽查，廿六日送食藥署複檢。

另因優奇上游原料輸入業者為新北市高林公司，衛生局赴高林稽查，現場是辦公室並無原料，已調取相關資料比對，今天也會繼續追查倉儲的原料。

新北衛生局表示，優奇公司自主通報生產的黑胡椒細粉，經自行檢驗疑似檢出蘇丹色素，衛生局隨即前往該公司抽驗相關產品並送食藥署檢驗確認。食藥署副署長林金富表示，業者自行檢驗結果中的蘇丹三號、四號色素均在定量極限邊緣，新北市為求慎重，委請食藥署複驗。

該批疑似違規產品約一七○公斤，在檢驗結果尚未確認前，已要求業者先行下架，並通報外縣市衛生局進行查核，目前掌握商品流通到新北、台北、桃園、新竹縣、台中、彰化、雲林、高雄、屏東、宜蘭等十縣市，陸續回收中。

林金富說，先前中央透過「食品雲」追查過去三年有過辣椒粉進口紀錄的二十九家進口業者，已於三月底告一段落，後市場稽查則由地方衛生單位持續進行中。新北衛生局稽查發現，優奇公司黑胡椒粉賣到多個縣市，還需釐清是因原料還是製程受汙染，才導致檢出蘇丹紅，已抽驗原料、產品至食藥署複檢。

高雄市衛生局表示，轄區共有兩家下游廠商採購到相關產品，台灣小山丘公司購入黑胡椒細粉四十五公斤，已有廿一公斤流入市面，因零售很難查出流向，另下架回收產品廿四公斤；桃園市三家下游業者都已銷售或用完，其中一家為早餐店，再製成的黑胡椒醬全用於餐點中。

北市衛生局食品管理科長林冠蓁指出，目前食藥署公告檢驗方法不含黑胡椒粉，至於是否影響校園營養午餐使用，北市教育局副局長陳素慧表示，正追查產品流向，若產品有流入團膳業者或廚房，會要求學校暫停使用，因小朋友有些會怕辣，較少用在營養午餐。

衛生局 食藥署

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