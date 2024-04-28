今年恐比去年更熱！10大夏天消暑神器「降溫有感」 用過回不去

準備迎戰2024年熱浪

2024年1月，聯合國世界氣象組織（WMO）提前示警，表示受到聖嬰現象的影響，2024年可能會比2023年更熱，溫度恐再創新高紀錄，面對熱浪來襲，除了吃冰、玩水及吹冷氣，還有哪些方式可以幫助體感降溫？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你了解近一年最具討論度的十大消暑神器，一起趕走討人厭的黏膩感！

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No.10 電風扇傘

你曾想過在雨傘裡面，結合電風扇的功能嗎？夏天時不少人常會一手撐傘，另一手持小型電風扇，不過當強風來襲時往往讓人手忙腳亂。其實電風扇傘早在2016年就有新聞報導，卻未在台灣掀起風潮，直到去年底有網紅開箱，才被網友熱烈討論。它從外觀看起來與一般雨傘大同小異，打開一看便能發現內側上方的扇網中央有個通風遮罩，當按下傘柄上的開關，內部風扇便會開始轉動，成功阻隔熱氣又自帶涼風。



網友驚訝表示「有種會飛起來的感覺」、「南部都適合，因為下雨真的熱爆，赤道國家也是」、「好幽默的商品XD風真的有涼嗎」、「這樣頭髮會不會亂飛然後吃到頭髮？」

No.9 空調服

空調服也稱作「電風扇夾克」，透過夾克外側內建的2至3個風扇，讓風在外套與身體間進行流動，達到身體涼爽、降溫的功效。其實早在2004年前空調服就已經上市，由前SONY工程師市谷弘司發明，他秉持的精神是「不做大家都會做的事，專做人所不能做的事」，最後推出了這項創新產品。



透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，「空調服」相關話題關鍵領袖第一名為志祺七七，該支shorts影片7個月內累積了7.7萬次觀看，網友表示「日本的街頭蠻多人穿這種的」、「兩津做過的冷氣服，會不會以後真的有人做出來」；2023年6月，南韓實況主「企鵝妹」柳允進來台環島時，有名粉絲贈送一件空調服給她，也帶起高聲量。

No.8 涼感濕紙巾

夏天使用涼感濕紙巾是應對炎熱天氣的一個簡便而有效的方法，這些特製的濕紙巾含有薄荷或其他清涼成分，能迅速帶來涼爽的感覺，瞬間提升身心舒適度。當你在做戶外活動，如登山、野餐或跑步時，可以隨時幫助你清潔汗水與髒汙，快速達到降溫效果。



網友也提供自己的妙用，「騎車的時候貼在額頭或脖子後面，身體會降溫很多喔！」「真的涼爆，擦腋下很爽哈哈哈」、「夏天出遊都靠它度過的」、「真的很涼！擦臉擦身體瞬間降溫」；不過也有網友提醒，皮膚較敏感的人，可以先買小包裝使用，避免讓身體更不舒服，網友建議「如果皮膚比較敏感可以選沒那麼涼的」。

No.7 涼感防曬產品

為了保護皮膚避免曬紅、曬傷、曬黑和長期紫外線損害，防曬工作尤為重要。然而，在炎熱的夏日裡，許多人對於使用黏膩感的防曬乳常感到不適，涼感防曬產品因此應運而生，成為戶外活動的理想選擇。這些產品不僅能有效隔絕紫外線，還能帶來即時的清涼體驗，使你在享受戶外樂趣的同時，也能感受到舒適和清爽。



懶得塗抹防曬乳的人，也可以選擇使用防曬噴霧，方便又順手，網友讚嘆「夏天擦可以降溫很舒服」、「噴霧補噴很方便而且超級涼有夠爽XD」、「最近迷上涼感防曬乳覺得真是個好東西，至少擦上去的時候不會感到痛苦覺得黏黏悶悶」。

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No.6 涼感冰圈

2023年日本無印良品推出的頸部冰圈，迅速成為夏日消暑熱門商品，同時也在網路上掀起討論。這款涼感冰圈的內部填充了調節溫度的PCM材料，能根據溫度變化吸收熱量及轉換形態，提供持續的涼感。



產品可以循環使用，只需將其放入冰箱至完全凝固，取出後輕柔彎折即可佩戴於脖子上，簡單的掛脖設計使其既方便又實用，網友也分享使用心得，「涼感頸圈我覺得不錯欸！買日本的退冰很慢也不會滴水」、「真的很涼快！走路流汗都少了不少，搭配頸部風扇更好」、「涼感頸圈不錯啊，只是太熱加上長時間要用的話建議兩個輪流交替」、「戴著的時候真的很消暑，脖子那塊很像在冷氣房」。

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No.5 冷凍噴霧

說到夏日降溫神器，絕對不能忘了「冷凍噴霧」，產品利用噴霧加強液體揮發性的原理，使其能快速揮發帶走體表熱能，從而達到即時降溫的效果。市場上有多種此類產品，從頭皮、身體、足部、衣物以及車用，消費者可以依據個人偏好和需求選擇合適的涼感噴霧，讓你從頭頂涼到腳底。



日前有網友在外送平台的臉書社團與大家分享涼爽噴霧，獲得廣大的迴響，網友表示「出門前可以先噴在身上，真的很熱的時候可以噴在腋下，持續效果更久」、「GATSBY濕紙巾跟噴霧真的是夏天神物」、「當天氣太悶熱時就會想用一下」、「直接把噴霧噴頭皮超涼爽」。

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No.4 涼感巾

涼感巾的降溫功能並非透過自動涼感技術或冰水，而是透過特殊的布料和織法，達到良好的吸水性和快乾性，只要放進水中吸水擰乾後，稍微甩一甩即可使用，相當方便。市面上常見的涼感巾主要有兩種材質：一種是PVA聚乙烯醇，質感類似海綿；另一種則是聚酯纖維，這類材質與吸濕排汗衣服相似，無論是外出、運動還是身處悶熱環境，它不僅能迅速擦去汗水，還能提供即時的降溫效果。



網友指出「運動圍在脖子，比較舒坦汗也比較不會狂流」、「拿它來降溫是不錯的」；不過有些網友認為，涼感巾具有乾了會硬化，以及無法維持長效涼感的缺點，網友表示「真的很熱的時候都只有涼一瞬間」。

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No.3 隨身風扇

隨身風扇的設計日益輕巧且多功能，有些款式可以摺疊或掛在脖子上，讓使用者能夠解放雙手，有些則是可以手持及桌立兩用，極為方便，這類小型風扇皆具有多種風速設置，即便在極熱的天氣中也能提供強勁而舒適的涼風，增強使用者的舒適感和便利性。



為了減少小孩在炎熱的環境中，出現不適或熱中暑的風險，不少媽媽會選擇在嬰兒推車上裝上夾式或八爪式的小型風扇，近日就有媽媽於社團中詢問兩者產品的優缺點，引發討論。有媽媽分享「 個人使用爪式很容易滑動，後來還是買夾式比較能固定」、「兩個都買了覺得八爪的有點難固定，然後夾式的很容易被踹掉」、「八爪的要轉緊，勒著最好」。

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No.2 涼感寢具

電價漲價，除了調整冷氣溫度外，也可以考慮選購涼感寢具，包含床包、保潔墊、坐墊等皆有出涼感產品，透過特殊材料製成，如聚酯纖維、嫘縈、尼龍、莫代爾、天絲、石墨烯等，這些材質能夠迅速吸收體溫並釋放熱能，不僅觸感涼爽，還具有良好的透氣性，有助於減少夜間出汗並防止過熱，讓你能在炎熱的夜晚享受更舒適、更清涼的睡眠環境。



有網友曾煩惱該如何選擇涼感墊與涼感床包，引起不少討論，網友建議「床包是表面涼，但如果你的床墊本身不夠透氣，降溫效果可能有限」、「涼感墊是有厚度，表面像涼感床包的觸感，但透氣性又比較好」、「夏天用過涼感墊真的會回不去」。

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No.1 涼感衣物

對於涼感衣物，相信大家都不陌生，UNIQLO的AIRism、ONE BOY的冰鋒衣以及lativ皆各自擁有守護者，透過涼感材質能有效輔助身體散熱並快速排汗，提供絕佳的涼感和透氣性。市場上涼感衣物的款式多樣，從T恤、背心、內衣褲、褲子，到穿戴用的袖套、頭套、披肩應有盡有，滿足不同的穿著需求和時尚偏好，讓消費者可以在熱浪來襲時，仍能保持清爽和風格。



該如何挑選涼感衣呢？挑選時可以選具有良好的吸濕排汗效果，或是布料輕薄、光滑的材質，網友指出「穿其它的短袖都熱到冒汗，唯有涼感衣不太會出汗」、「流汗的時候，風吹過來，涼感衣會涼」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年04月24日至2024年04月22日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『消暑神器』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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