5月「堅持做一事」就有望獲得30萬元 報名期限只剩最後3天

衛福部國健署與董氏基金會宮童舉辦「2024戒菸就贏比賽」報名期限只到4月30日，為了把握最後3天，董氏基金會今在台北捷運中山站舉辦宣導活動。胸腔科醫師呼籲，每2名吸菸者就有1人將因此而死；而戒菸的好處立竿見影，戒菸20分鐘後，心跳速率就會開始下降。呼籲癮君子把握最後3天，廣發信息、主動關心與幫助吸菸的親友立即報名戒菸。

台北市聯合醫院陽明分院胸腔科醫師蘇一峰指出，世界衛生組織（WHO）資料顯示「2名吸菸者，最終會有1人將死於自己吸菸行為」。根據研究，30%癌症因吸菸引起、台灣十大死因中七大跟吸菸有關、台灣112年就有2000件火災因菸蒂引起、台灣每年因菸害所造成的整體經濟損失高達1858億元，戒菸不僅對健康有益，同時也能減少國家財政負擔。

「戒菸的好處是立竿見影」蘇一峰表示，戒菸20分鐘後，心跳速率就會下降，2至12周後，血液循環及肺功能得以改善；1至9個月後，咳嗽和呼吸短促症狀會減輕；10年後，肺癌死亡率僅為吸菸者的一半；15年後，中風及心臟病風險會降低到與非吸菸者相同。只要踏出戒菸第一步，就能一步步找回健康平安。

國教行動聯盟青年部代表李雨函說，台灣菸價很便宜，以最便宜的菸100元計算，一年至少可以省下3萬6500元，可以買520塊雞排補充蛋白質，可以吃365天的午餐便當，可以訂730杯手搖飲、還可以繳學生4個月的房租。

菸齡長達25年的女星唐玲說，她2019年罹患胃癌4期，後來癌細胞甚至轉移到卵巢，必須摘除子宮與卵巢，更說自己得癌症不是偶然，吸菸是最大因素，「早知道吸菸會得癌症，就不吸了。」

董氏基金會終身義工陳淑麗表示，無論有菸臭味或沒有菸臭味的紙菸、電子煙、加熱菸、水菸都一樣，都有一手菸、二手菸、三手的菸害，也只有所有菸品都Get Out，才能更健康、更快樂〪不僅跟家人更親近，每個月還可省下4千元，同時又能兼顧環保，沒二手菸、沒菸蒂、沒新型菸品的有毒塑化料垃圾。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，還在吸菸的朋友，現在正是戒菸好時機，菸癮來時可善用「戒菸四招」對抗菸癮，深呼吸15次，連續15次將氣深深吸入再慢慢吐出；喝1杯開水，滋潤喉嚨，抑制吸菸慾望；用力伸懶腰15次，或擴胸運動、伸展四肢、原地跳躍；洗臉或刷牙，讓自已神清氣爽，精神馬上來。

林清麗呼籲，「吸菸者+不吸菸=2人一組」把握最後3天，立即上「華文戒菸網」報名「2024戒菸就贏比賽」。只要5月2日至5月29日完全不吸菸，成功戒菸組就有機會抽中獎金30萬元、6萬元等大獎，若有警察身分，還有專屬的成功戒菸加碼獎6萬元。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康