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雨水挹注石門水庫進補 中庄調整池及鳶山堰滿庫

中央社／ 桃園28日電
水利署北區水資源分署表示，截至28日上午7時止，石門水庫降雨合計58.8毫米，預估可為水庫增加1120萬噸水量，蓄水率回升至27.7%，中庄調整池及鳶山堰目前都達約滿庫狀況。（北區水資源分署提供）中央社
水利署北區水資源分署表示，截至28日上午7時止，石門水庫降雨合計58.8毫米，預估可為水庫增加1120萬噸水量，蓄水率回升至27.7%，中庄調整池及鳶山堰目前都達約滿庫狀況。（北區水資源分署提供）中央社

水利署北區水資源分署今天表示，這波降雨可為石門水庫增加1120萬噸水量，蓄水率回升至27.7%，中庄調整池及鳶山堰目前都達約滿庫狀況；寶山和寶二水庫則增加530萬噸水量。

北區水資源分署上午發布新聞稿表示，這波降雨截至28日上午7時止，石門水庫降雨合計58.8毫米，預估可為水庫增加1120萬噸水量，中庄調整池及鳶山堰於近期降雨期間也加強取水蓄存，目前都達約滿庫狀況，蓄水量各約502萬噸及439萬噸；寶山及寶二水庫降雨合計94.9毫米，預估可增加530萬噸水量。

北區水資源分署指出，石門水庫上午7時水位為221.36公尺，蓄水量為5634萬噸，蓄水率已回升至27.7%。累計從22日至28日淨蓄水量增加575萬噸，水位上升約187公分。

北區水資源分署說，寶山及寶二水庫系統上午7時蓄水量約1288萬噸，蓄水率已回升至35.3%，累計從22日至28日淨蓄水量增加210萬噸，蓄水率增加5.8%。

北區水資源分署表示，因平地多日降雨，農田經雨水充分供應已滿足，經協商農水署石門及桃園管理處同意，近日仍優先使用河川及埤塘水源供灌，以增加水庫蓄水量，後續將視天候條件適當機動實施人工增雨，增加水庫集水區降雨機率。

桃園 水資源 石門水庫

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