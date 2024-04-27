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反核占領10周年重返街頭 模擬核災反老舊核電廠研議

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
反核團體今舉辦「427反核占領行動10周年」活動，近百人今下午冒雨在立法院前就地躺下，模擬核災演習。記者葉冠妤/攝影
反核團體今舉辦「427反核占領行動10周年」活動，近百人今下午冒雨在立法院前就地躺下，模擬核災演習。記者葉冠妤/攝影

10年前反核團體號召了5萬人走上街頭、占領忠孝西路，迫使當年的馬英九政府宣布停建核四。時隔10年，反核團體今號召300人再上街頭，在立法院大門口冒雨就地躺下模擬核災演習，反對危險老舊核電延役。

台灣氣候行動網絡研究員魏揚說，反核運動走了近30年，近日卻有政治人物不放棄幻想，提法案讓核一、二、三廠延役，他特別點名民眾黨立委黃國昌，其過去擔任新北市選區立委時反對核電廠延役，如今卻立場曖昧不清，新北市長侯友宜也曾明確表態反對延役，但為了爭取總統大位卻改口主張繼續使用核電，這些政治人物是非顛倒、非常有問題。他呼籲國民黨、民眾黨放棄對核電的幻想，也盼民進黨堅守非核家園的承諾。

全國廢核行動平台發言人崔愫欣表示，日本福島核災後，老舊核電準時除役已是社會共識，沒想到事隔10年，還有保守、顢頇的政黨想修改核電廠關廠審查標準，大開延役後門，她強調，今天的活動只是一個起頭，讓民眾了解老舊核電廠延役帶來的風險跟危害，民團也會持續遊說立委，若國民黨強行表決法案，反核團體將再上街頭。

台灣親子共學教育促進會創會理事長張淑惠說，當年她帶著6歲的小孩一起參與反核占領行動，當鎮暴水車來到眼前，她抱著小孩與其他家庭並肩坐在路上，如今已經16歲的孩子回憶起當時景象，口氣不是恐懼，而是記得自己曾經跟許多不認識的叔伯阿姨哥哥姊姊一起努力創造改變。而她盼望核災警報的聲響不會有響起的一天，環境保護、經濟發展可以雙贏。

全國廢核行動平台指出，「反對老舊核電廠延役」連署至今有96個團體參與、連署破千人，目前立院國民黨團態度傲慢，不理會民間訴求，民眾黨團也以集體不簽表態，民進黨團則回覆贊成訴求，全國廢核行動平台將持續對立院遊說施壓，也將在民間擴大串連行動。

近百人今以行動表達反對危險老舊電廠延役。記者葉冠妤/攝影
近百人今以行動表達反對危險老舊電廠延役。記者葉冠妤/攝影

反核 核電 災後 福島核災 非核家園

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