快訊

獨／台廠遭駭客公布機密…SpaceX資料一同外洩 連馬斯克都知道了

訕笑資源班惹眾怒！七寶媽三度道歉緊急關社群帳號 網翻黑歷史酸：去避風頭

童年全家擠一坪造假？徐巧芯秀照片打臉 曝「早餐店賺兩萬」辛酸

今晚起西半部降雨漸增！這日為短暫空檔 周二另波鋒面報到降雨又降溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天下半天到明天鋒面系統逐漸北移，西半部降雨逐漸明顯，尤其中部以北有對流雲系移入，不排除有局部大雨發生機率。記者林澔一／攝影
今天下半天到明天鋒面系統逐漸北移，西半部降雨逐漸明顯，尤其中部以北有對流雲系移入，不排除有局部大雨發生機率。記者林澔一／攝影

中央氣象署表示，今天下半天到明天鋒面系統逐漸北移，西半部降雨逐漸明顯，尤其中部以北有對流雲系移入，不排除有局部大雨發生機率。下周一為降雨短暫空檔，另一波鋒面下周二接近，周三、周四通過台灣，各地天氣不穩定，加上東北季風增強，北台灣略為降溫，感受偏涼。

氣象署預報員葉致均表示，台灣持續受鋒面影響，由於低壓系統從日本南方海面逐漸往東北方移動，台灣東方的鋒面系統也隨著低壓系統離開，但在台灣附近滯留鋒有逐漸北移趨勢，容易發生對流區域也會逐漸北移，今天下半天到明天降雨就會逐漸明顯。

葉致均指出，台灣海峽的對流雲系稍早偏南通過巴士海峽，強對流雲系沒有移入台灣，所以今天台灣南部地區雖然有降雨，但比昨天趨緩，目前廣東這帶還有對流雲系發展起來，且逐漸東移，金門稍後可能有強降雨情況。另外，今天大台北地區、桃園及宜蘭因為午後熱力作用也有零星降雨。

葉致均表示，明天鋒面影響，各地降雨擴大，西半部降雨明顯，尤其中部以北有對流雲系移入，不排除有局部大雨，東半部也有局部短暫陣雨或雷雨。下周一是降雨趨緩時間，各地為多雲，中部以北跟宜蘭可能有零星降雨，午後山區也有零星短暫陣雨。

他指出，下周二鋒面接近，中部以北、宜蘭及花蓮降雨增多，尤其午後降雨明顯，其他地區雲量也會增多。下周三、周四鋒面影響，各地皆有短暫陣雨或雷雨，西半部可能有海峽對流移入，有局部較大雨勢機會。下周五、周六鋒面遠離，環境轉為東風，迎風面東半部及午後西半部山區都還是有降雨，其他地區恢復為多雲到晴。

溫度方面，他表示，下周二前沒有降雨空檔各地還是有28至32度。下周三、周四鋒面影響，且北方有微弱高壓南下 ，東北季風增強，北台灣略為降溫，白天高溫25至27度，低溫約20至22度，感受偏涼。下周五、周六東北季風減弱再回溫。

另外，他也說，明天金門及馬祖可能有局部霧或低雲；下周一、周二受鋒面前緣西南風影響，台東有焚風機會，提醒民眾留意。

低溫 強降雨 東北季風 鋒面 雷雨

延伸閱讀

金門軍職釣客遭扣留40天！陳玉珍透露最新進度 曝訪陸前準備金門說帖

未來1周持續有鋒面殺到 南部今對流雲系發展恐再迎強降雨

各地防雷雨突襲！降雨熱區換中北部 下周只1天空檔又轉濕涼

滯留鋒徘徊全台雷雨 吳德榮：今明兩天慎防對流致災

相關新聞

睡夢中晃一下被驚醒！半夜地震該怎麼逃 學者建議2動作可立刻自保

最近常半夜地震，有些民眾從睡夢中被驚醒，該不該逃生呢？大葉大學消防安全學士學位學程副教授周中祺今表示，若床的周邊沒家具倒...

明天中部以北降雨機率增 粉專：下周三另1波鋒面掃過

鋒面影響，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鋒面位於台灣南端，雲雨帶主要在高屏這一帶活動，今天的雨勢會比預期還要小...

健康台灣論壇 賴清德：我以後喝珍奶不再全糖改低糖

準總統賴清德於上任前，邀請恩師、成大醫院前院長陳志鴻擔任「健康台灣論壇」召集人，希望藉由與醫界有更多對話，吸取更多意見，...

今晚起西半部降雨漸增 這天起另波鋒面報到有雨又降溫

中央氣象署表示，今天下半天到明天鋒面系統逐漸北移，西半部降雨逐漸明顯，尤其中部以北有對流雲系移入，不排除有局部大雨發生機...

極東正露丸造假停業 高市衛生局澄清：國內輸入非此廠牌

日本製藥公司「極東」因生產成分不足的胃腸藥「正露丸」後造假數據出貨，遭勒令停業。高市衛生局今天表示，目前國內核准輸入的「...

台東縣長饒慶鈴訪歐洲小水力電廠 盼因地制宜發展再生能源

台東縣長饒慶鈴帶領縣政府團隊和鄉鎮市長歐洲小水利發電考察團，探訪維也納市區內、多瑙河上的川流式發電廠，饒慶鈴盼台東也能因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。