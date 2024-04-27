今晚起西半部降雨漸增！這日為短暫空檔 周二另波鋒面報到降雨又降溫

中央氣象署表示，今天下半天到明天鋒面系統逐漸北移，西半部降雨逐漸明顯，尤其中部以北有對流雲系移入，不排除有局部大雨發生機率。下周一為降雨短暫空檔，另一波鋒面下周二接近，周三、周四通過台灣，各地天氣不穩定，加上東北季風增強，北台灣略為降溫，感受偏涼。

氣象署預報員葉致均表示，台灣持續受鋒面影響，由於低壓系統從日本南方海面逐漸往東北方移動，台灣東方的鋒面系統也隨著低壓系統離開，但在台灣附近滯留鋒有逐漸北移趨勢，容易發生對流區域也會逐漸北移，今天下半天到明天降雨就會逐漸明顯。

葉致均指出，台灣海峽的對流雲系稍早偏南通過巴士海峽，強對流雲系沒有移入台灣，所以今天台灣南部地區雖然有降雨，但比昨天趨緩，目前廣東這帶還有對流雲系發展起來，且逐漸東移，金門稍後可能有強降雨情況。另外，今天大台北地區、桃園及宜蘭因為午後熱力作用也有零星降雨。

葉致均表示，明天鋒面影響，各地降雨擴大，西半部降雨明顯，尤其中部以北有對流雲系移入，不排除有局部大雨，東半部也有局部短暫陣雨或雷雨。下周一是降雨趨緩時間，各地為多雲，中部以北跟宜蘭可能有零星降雨，午後山區也有零星短暫陣雨。

他指出，下周二鋒面接近，中部以北、宜蘭及花蓮降雨增多，尤其午後降雨明顯，其他地區雲量也會增多。下周三、周四鋒面影響，各地皆有短暫陣雨或雷雨，西半部可能有海峽對流移入，有局部較大雨勢機會。下周五、周六鋒面遠離，環境轉為東風，迎風面東半部及午後西半部山區都還是有降雨，其他地區恢復為多雲到晴。

溫度方面，他表示，下周二前沒有降雨空檔各地還是有28至32度。下周三、周四鋒面影響，且北方有微弱高壓南下 ，東北季風增強，北台灣略為降溫，白天高溫25至27度，低溫約20至22度，感受偏涼。下周五、周六東北季風減弱再回溫。

另外，他也說，明天金門及馬祖可能有局部霧或低雲；下周一、周二受鋒面前緣西南風影響，台東有焚風機會，提醒民眾留意。