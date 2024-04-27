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橘世代／【熟齡重訓】百條步道秘笈好療癒

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
愈來愈多熟齡族透過健身重訓達成願望、解開心結、改變人生。記者曾原信／攝影
愈來愈多熟齡族透過健身重訓達成願望、解開心結、改變人生。記者曾原信／攝影

近年來重訓風潮吹向熟齡族，一般來說，熟齡族以身體機能為目的，年輕世代則更注重瘦身以及練出漂亮線條。然而，愈來愈多熟齡族不再把健康定為唯一目標，而是透過健身重訓來達成願望，有人提升高爾夫球成績、有人完成朝聖之路，更有人因此解開心結、改變人生。

百條步道秘笈好療癒

想要擁有理想老後，健康是必備條件。為鼓勵民眾親近大自然進而提升健康，聯合報健康事業部與元氣網舉辦問卷調查，由重視健康的民眾推薦可提升肌力、五感療癒的森林、戶外步道。

民眾推薦原因，所有人不分年齡都很重視步道沿途風景，卅五歲以下的年輕族群對無障礙設施及步道是否平整無感，但是卅五歲之後就會納入考量；最重視無障礙設施的是七十六歲以上民眾。此外，四十五歲之後的族群會開始重視負離子及芬多精。

我們整理出百條「負離子+芬多精」步道完整秘笈，掃描QR  Code並加入元氣網會員即可免費獲得，作為下一次登山健行的參考指南。台灣有許多值得探索的步道，除了熟悉的路線，嘗試未曾走過的路，邂逅不一樣的美景。

步道完整秘笈，掃描QR Code並加入元氣網會員即可免費獲得，作為下一次登山健行的參考指南。圖／元氣網提供
步道完整秘笈，掃描QR Code並加入元氣網會員即可免費獲得，作為下一次登山健行的參考指南。圖／元氣網提供

數位版看這裡

增肌減脂 該怎麼吃

有些人健身重訓後身材愈來愈健美，但有些人愈來愈胖，原來是踩到食物地雷。營養師提醒熟齡族，健身前後該怎麼吃才能正確增肌減脂，以及熟齡族常見的飲食迷思，另外還有健身教練經驗談，熟齡族該如何開始運動生活，內容都在數位版。

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