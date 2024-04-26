天助挨過枯水期！豪雨狂炸全台水庫進帳破億噸 真正解渴要等「這時機」

雷雨繼續下，水庫入流量預估攀升至1億2544萬噸，水庫蓄水量持續增加中，但還有部分水庫的蓄水率還在3成以下，經濟部水利署今日表示，還是期待梅雨季來臨，灌飽水庫蓄水量。

水利署統計4月22日至26日下午止水庫降雨、蓄水量及預估入流情形，預估水庫本波總降雨入流量可達1億2544萬噸，雖然全台都有雨，但雨量明顯集中在中南部，挹注水庫蓄水率，曾文及烏山頭兩水庫合蓄水率重回4成；北部的石門水庫蓄水率為26％，尚未回到3成。

水利署表示，各地連續多日降雨為水庫帶來不少入流量，對水情有幫助，但仍無法解除旱象，一切還是要等梅雨季，1.2億萬噸的入流量是全台各水庫，對蓄水率的提升很有限，還需要有更多的雨量才能明顯提升蓄水率，等待梅雨季可以有更好的消息。