快訊

每人終生補助一次！ 4對象免費預立醫療諮商6月上路

內定黃世杰是法務部次長？基層檢察官：如是政治酬庸就不抱期待

華航名古屋空難30年：飛安改善與媒體報導

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天助挨過枯水期！豪雨狂炸全台水庫進帳破億噸 真正解渴要等「這時機」

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
曾文水庫蓄水率10天前只有3成4，在春雨挹助下回升至4成，期待5月梅雨來解渴。圖／南水分署提供
曾文水庫蓄水率10天前只有3成4，在春雨挹助下回升至4成，期待5月梅雨來解渴。圖／南水分署提供

雷雨繼續下，水庫入流量預估攀升至1億2544萬噸，水庫蓄水量持續增加中，但還有部分水庫的蓄水率還在3成以下，經濟部水利署今日表示，還是期待梅雨季來臨，灌飽水庫蓄水量。

水利署統計4月22日至26日下午止水庫降雨、蓄水量及預估入流情形，預估水庫本波總降雨入流量可達1億2544萬噸，雖然全台都有雨，但雨量明顯集中在中南部，挹注水庫蓄水率，曾文及烏山頭兩水庫合蓄水率重回4成；北部的石門水庫蓄水率為26％，尚未回到3成。

水利署表示，各地連續多日降雨為水庫帶來不少入流量，對水情有幫助，但仍無法解除旱象，一切還是要等梅雨季，1.2億萬噸的入流量是全台各水庫，對蓄水率的提升很有限，還需要有更多的雨量才能明顯提升蓄水率，等待梅雨季可以有更好的消息。

梅雨 水利署 流量 石門水庫 雷雨

延伸閱讀

石門水庫水量持續進補 桃園今節省不放水供灌

天降甘霖！供水竹科寶二水庫蓄水量 回升千萬立方公尺

鋒面降雨豐仁義潭、蘭潭水庫合計進水逾百萬噸 進帳豐暫止渴

補水！台南山區持續陰雨 曾文水庫水位「長高」5公分

相關新聞

醫院藥單遭註「媽媽是婊子」真相出爐！藥劑師心情不好寫的...被記2大過後請辭

基隆市一名女子日前帶小孩到衛生福利部基隆醫院看診，等待領藥時發現處方簽（藥單）的過敏史欄竟然出現「媽媽是婊子」文字，部基...

雷雨胞持續移入！彭啟明：南部警覺 解渴致災一線之隔

「南部要提高警覺！」準環境部長、天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，雷雨胞持續移入。雖帶來豐沛雨量...

勞動節預期1日遊車潮 國道採機動開放路肩及匝道儀控措施

5月1日勞動節將至，高速公路局表示，勞動節為單一假日，預估全國道交通量略高於平日量，都會區周邊景點可能出現一日遊車潮，高...

職災勞工淪為「災保法孤兒」 控訴：雇主、政府照顧我們了嗎？

4月28日國際工殤紀念日前夕，工作傷害受害人協會今舉行記者會，多名職災勞工現身訴說生活血淚，高喊「災保法外孤兒，部長想想...

雨區持續擴大 桃園以南、澎湖11縣市大雨特報

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，新增桃園市。氣象署表示，桃園至苗栗、嘉義以南、澎湖地區及南投山區有局...

再生醫療雙法過政院 消基會提草案10大修改建議

再生醫療雙法昨天在行政院通過，包含《再生醫療法》及《再生醫療製劑條例》兩草案，由於新版草案對於先前爭議處多有調整，獲得外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。