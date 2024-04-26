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墾丁旅宿超殺價格戰火熱開打 業者驚：平日怎麼還是冷清清

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東恆春半島旅宿業者為拉抬低迷住房，暑假前紛紛祭出超殺價搶市，五星飯店不約而同推出每人千元優惠，民宿包棟甚至每人不到千元，一場價格戰正火熱開打。圖／小墾丁度假村提供
屏東恆春半島旅宿業者為拉抬低迷住房，暑假前紛紛祭出超殺價搶市，五星飯店不約而同推出每人千元優惠，民宿包棟甚至每人不到千元，一場價格戰正火熱開打。圖／小墾丁度假村提供

屏東恆春半島是國內旅遊的指標性地區，持續受出國旅遊潮和轉移都會區旅遊的影響，今年除4月清明連假「台灣祭」期間平均住宿達九成，淡季平均住宿率都跌至五成以下，旅宿業者為拉抬低迷住房，暑假前紛紛祭出超殺價搶市，墾丁兩家五星飯店不約而同推出每人千元優惠，民宿包棟甚至每人不到千元，一場旅宿價格大戰正火熱開打。

「長達近3年的疫情解禁後，出國旅遊潮大爆發，去年暑假起住房就不好，除了幾個連假外，都處在低檔，心情悶又苦！」墾丁一家五星級飯店主管說，曾評估出國旅遊潮會影響墾丁的住房，沒想到這麼嚴重且持續這麼久，今年春節連假還罕見未滿房，平日住房跌破五成，在節流部分，餐廳自助餐餐台改供應套餐，開源則推出超香的優惠價吸客，還要緊盯同業房價動態，即使如此，也只拉抬一至兩成，暑假旺季就恢復正常價，如果住房率不如預期，會推再推小優惠專案。

有400多間客房和VILLA的墾丁福華度假飯店，6月前底前推出平均每人千元含自助早餐的4人成行優惠，入住加購高鐵車票還享車票八折優惠，另有解說導覽的定點和半日遊；凱撒飯店4至8月每房加碼再享兩位12以下兒童免費入住還附早餐，三天兩夜平均每人每晚最低千元，VILLA客房下殺到2萬元有找；獨棟小木屋型態的小墾丁度假村，推出早鳥優惠價平均每人1697元，享一泊二食火鍋吃到飽和免費接駁。

「這場價格大戰正如火如荼開打！」墾丁吳姓民宿業者說，恆春半島的民宿超過千家，為拉抬低迷的住房，價格戰從清明連假後火熱開打，暑假前的淡季，平日半價促銷是基本，甚至有人開出假日連續住房半價優惠；因疫情興起的民宿包棟，有人非假日推出低於半價、送烤肉的超殺價搶市，平均每人不到千元，吸引家族、公司和大學生客群，但即使如此，感覺拉抬效果還是有限，墾丁蛋黃、蛋白區，平日還是冷清清。

屏東恆春半島旅宿業者為拉抬低迷住房，暑假前紛紛祭出超殺價搶市，五星飯店不約而同推出每人千元優惠，民宿包棟甚至每人不到千元，一場價格戰正火熱開打。圖／小墾丁度假村提供
屏東恆春半島旅宿業者為拉抬低迷住房，暑假前紛紛祭出超殺價搶市，五星飯店不約而同推出每人千元優惠，民宿包棟甚至每人不到千元，一場價格戰正火熱開打。圖／小墾丁度假村提供
屏東恆春半島旅宿業者為拉抬低迷住房，暑假前紛紛祭出超殺價搶市，五星飯店不約而同推出每人千元優惠，民宿包棟甚至每人不到千元，一場價格戰正火熱開打。圖／小墾丁度假村提供
屏東恆春半島旅宿業者為拉抬低迷住房，暑假前紛紛祭出超殺價搶市，五星飯店不約而同推出每人千元優惠，民宿包棟甚至每人不到千元，一場價格戰正火熱開打。圖／小墾丁度假村提供
屏東恆春半島旅宿業者為拉抬低迷住房，暑假前紛紛祭出超殺價搶市，五星飯店不約而同推出每人千元優惠，民宿包棟甚至每人不到千元，一場價格戰正火熱開打。圖／墾丁福華飯店提供
屏東恆春半島旅宿業者為拉抬低迷住房，暑假前紛紛祭出超殺價搶市，五星飯店不約而同推出每人千元優惠，民宿包棟甚至每人不到千元，一場價格戰正火熱開打。圖／墾丁福華飯店提供

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