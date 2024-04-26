職災勞工淪為「災保法孤兒」 控訴：雇主、政府照顧我們了嗎？

4月28日國際工殤紀念日前夕，工作傷害受害人協會今舉行記者會，多名職災勞工現身訴說生活血淚，高喊「災保法外孤兒，部長想想辦法」，要求即將上任的新勞動部長照顧職災家庭的需求。

工傷協會專員賀光卍指出，據勞保1980年至2023年間總計，職災死亡高達2萬2067人，職災失能高達15萬8822人，代表這些年了，總共有18萬多個的職災家庭，這麼可怕的數字，但有人關心他們現在的生活狀況嗎？

賀光卍說，「勞工職業災害保險及保護法」自2022年5月上路後，雖對職災勞工多了失能年金、醫療看護補助、職能復健津貼、退保後確診職業病照顧等，也提供預防及重建資源，但職災保險費率沒有變，並未對雇主多課責任，再者，新法實施前就遭遇職災的勞工，也被排除適用新法，淪為災保法孤兒，導致生活、就業困難，經濟、醫療、身心處境持續惡化。

11年前發生職災的桃捷感電工人曾品富，當時在桃園捷運工地從事光纖熔接，遭750特高壓電擊受傷，此後成為中度肢體障礙，至今無法重返職場。49歲的他說，曾想一走了之，但不想讓年邁的媽媽傷心，勉強在官司、醫院看診復健往返度日，每天身上都帶著一大袋藥品，也因為擔心外出如廁給旁人添麻煩，必須包尿布出門，當初為了公共工程犧牲健康與尊嚴，但現在就醫、安養被國家照顧了嗎？

過勞重度殘障勞工郭盈志也說，當年為聲寶公司一天工作18小時，超時、壓力大導致他中風腦溢血、重度失能，在家由媽媽照料，媽媽為了醫治他，前後花了2000多萬，四處舉債，但隨著家人老去，他最後只能選擇住進機構，減緩家人的長照壓力。RCA員工關懷協會理事馬金秀則期盼國家能成立職災勞工的長照機構，費用由雇主負擔，才能照顧職災勞工的生活與病痛，減輕職災家庭的負擔。

北市環保局企業工會總幹事朱維立說，災保法單獨立法被民進黨政府視為政績，但這部法能立法，是職災勞工用血淚換來的，最後卻未能被新法照顧，工傷者必須團結、互助，要求政府給一個交代。

勞動部回應，新法施行前的職災勞工後續協助，除職災保險給付，確實需要更多社會救助、長照及法律扶助等資源協助，勞動部已依災保法第65條補助各地方政府配置職災勞工專業服務及重建協助人員，除協助職災勞工重返職場、轉介就業服務、職業訓練等職業重建資源，也可連結或轉介社政、衛政長照等相關資源，提供職災勞工家庭必要協助。

此外，依災保法第78條規定，若勞工離職退保後才被診斷為職業病者，可提供醫療補助、失能津貼、器具補助、失能津貼、照護補助及死亡津貼，