整晚翻來覆去睡不好？網議4種「睡眠障礙類型」報給你知



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「睡眠障礙類型」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的睡眠障礙類型排行。

你也曾經失眠嗎？人在一生中有將近三分之一的時間都在睡覺，但對於有睡眠障礙的人來說，如何睡得好是一件令人煩心的事，當沒有充足的睡眠時，容易使人產生精神耗弱、疲倦、焦慮等相關症狀，那網友們都在討論那些睡眠障礙類型呢？一起來看看吧！

「失眠」原因百百種 「睡眠呼吸暫停」導致鼾聲如雷貫耳！

▲ 網友熱議TOP4睡眠障礙類型 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「睡眠障礙類型」的相關話題討論，可以發現「失眠」最受到網友熱議，失眠的常見原因可說是百百種，常見的原因有心理疾病、環境改變、身體不適等，其中，不少網友因為感情問題因此徹夜未眠，如「五年換來一句演戲，無法入睡感到頭痛」、「思緒亂到不行、沒安全感，根本睡不著」，引來不少網友暖心安慰「別在意，要為了更好的自己去生活」。

而對於失眠的改善方法，有網友詢問道「曬太陽跟運動真的能改善失眠嗎？」，此一問題獲得正反兩極的回答，有網友稱「高機率可以」，但也有網友認為「要看你是什麼原因睡不著，如果是心理因素，那建議尋求諮詢」。對此，許多醫生建議適當評估自我情形，若是長期有失眠困擾，正確且有效的服用安眠藥才能改善睡眠品質。

而「睡眠呼吸暫停」也受到不少網友熱議，睡眠呼吸暫停是指患者在睡眠時，由於不能呼吸所導致的睡眠呼吸中止，不少案例會發出鼾聲、窒息聲，嚴重者可能會導致頭痛、白天精神不濟等症狀，而這類症狀更會影響到枕邊人的睡眠。

有一名網友便無奈地發問「老公打呼太大聲，想分床睡，但他卻說夫妻分房睡會影響感情」，不知道如何是好，引起眾多網友討論，說道：「結婚就開始分房，互相包容的話感情也不會不好」、「長期睡不好才會傷害感情」，不過也有網友建議：「去看專業門診，應該能獲得改善」。打鼾不僅影響到自己，更會影響到他人的睡眠品質。

另外，部分網友則提到了「異睡症」，異睡症往往表現為一種半夢半醒的狀態，涉及了睡眠中的異常動作，包含了尖叫、夢遊、磨牙等。有網友便分享自身經驗，提到「吃焦慮藥幫助睡眠，但不小心過量，在機場夢遊」的相關故事。

很多網友在評論區回覆道「好可怕又好好笑」、「好危險，你要小心欸」，但也有網友提醒道「醫生給的藥不能亂增減劑量」，有趣之餘，也必須提醒各位藥物的使用必須遵照醫囑。

透過上述有關「睡眠障礙類型」的討論，你是否更了解不同的睡眠障礙類型了呢？人們往往經由睡眠來修復身體的機能，如果沒有養成良好的睡眠習慣，很容易無意間對身體造成傷害！如果長期無法改善睡眠障礙時，必須適時尋求醫療協助，才能一夜好眠，一覺到天明！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「睡眠障礙類型」相關討論則數。

觀測期間：2023/12/19~2024/03/19，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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