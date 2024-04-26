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鋒面降雨豐仁義潭、蘭潭水庫合計進水逾百萬噸 進帳豐暫止渴

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
元月以來最強的鋒面過境，這2天春雨為嘉義縣市帶來豐沛降雨，圖為蘭潭水位上升。記者魯永明／攝影
元月以來最強的鋒面過境，這2天春雨為嘉義縣市帶來豐沛降雨，圖為蘭潭水位上升。記者魯永明／攝影

元月以來最強的鋒面過境，這2天春雨為嘉義縣市帶來豐沛降雨，讓水位不斷下探的仁義潭蘭潭大量進水，水公司第五區處統計，2天累計雨量百毫米，為2座水庫合計進帳110萬噸水量，仁義潭蓄水率回升到20.3%，以每天管控出水13萬噸計算，這波降雨可增加近10天用水。

昨天下午2點起的降雨，主要集中沿海朴子市、東石鄉一帶，造成多處積水，水庫山區集水區雨少，隨著鋒面雨帶移動，山區水庫集水區的竹崎、阿里山、番路等鄉降雨，增加曾文溪、八掌溪水，讓仁義潭進水豐。

水公司五區處說，這波中等級降雨，八掌溪水濁度不算太高，溪水引進仁義潭，從前天起到昨天，2天累計百毫米雨量，仁義潭及蘭潭合計進水110萬噸，水庫持續進水中。

嘉義枯水期供水靠台南、雲林水庫支援，水情燈號正常，日前供應民生及工業用水蘭潭、仁義潭，蓄水合計剩910萬噸，蓄水率剩26.75%，仁義潭因蓄水引入蘭潭快探底，蓄水率只剩16.96%，比2021 年百年大旱蓄水率17.5%還低，拜老天之賜，這波鋒面讓水庫水位止跌回升，蓄水增到近千萬噸

仁義潭清淤工程因雨暫停；南區水資源分署對嘉義水情審慎樂觀，原因是採取調控供水，每天分別由曾文水庫、烏山頭水庫，以及雲林湖山水庫支援供水，減少蘭潭、仁義潭聯合出水量，每天出水管控10至13萬噸，以仁義潭、蘭潭合計蓄水量近千萬噸，可供水近百日，下月進入梅雨期。

元月以來最強的鋒面過境，這2天春雨為嘉義縣市帶來豐沛降雨，讓水位不斷下探的仁義潭大量進水。 記者魯永明／翻攝
元月以來最強的鋒面過境，這2天春雨為嘉義縣市帶來豐沛降雨，讓水位不斷下探的仁義潭大量進水。 記者魯永明／翻攝

仁義潭 烏山頭水庫 蘭潭

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