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慎防雷擊強風！高雄、台南大雷雨轟炸 持續至上午10時

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：高雄市、台南市，持續時間至上午10時0分。記者劉學聖／攝影
中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：高雄市、台南市，持續時間至上午10時0分。記者劉學聖／攝影

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：高雄市、台南市，持續時間至上午10時0分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署說，今天至明天白天鋒面影響，易有短延時強降雨，西半部、東北部地區及澎湖、金門馬祖有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生，中南部地區亦有局部豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，東部地區亦有局部較大雨勢發生的機率。

明晚鋒面影響，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨。

今天下午起桃園至苗栗及蘭嶼、綠島將有較強陣風；今日至明晨金門及馬祖有低雲影響能見度。

大雷雨 金門 馬祖

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