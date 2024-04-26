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健康主題館／早餐加顆奇異果 補充多種營養素

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導

早餐具有打破斷食狀態的功用。」營養師孫語霙表示，人體進入睡眠狀態時，代謝較低、消化道進入休息狀態，早上起床後2小時內吃東西，就像打破了斷食的狀態，讓身體有能量，「規律且均衡的早餐飲食，能讓人一整天感覺更有活力。」

相反的，如果沒有吃早餐，直到午餐才進食，容易一次吃較多的量，這時血糖值會忽然衝高，起伏很明顯，因此三餐規律有助於控制血糖。

孫語霙強調，早餐加入蔬果能讓飲食更均衡，建議可優先選擇富含纖維、低GI、豐富微量營養素（維生素B、C、鈣等）三項條件的蔬果，目前正值產期的奇異果就是很好的選擇。

市售奇異果主要分黃金色與綠色兩種，各有不同特色，黃金奇異果具高維生素C含量、綠奇異果則有奇異酵素和膳食纖維，整體來說，奇異果具有高營養密度，富含維生素C、維生素E、奇異酵素、膳食纖維、鉀、葉酸、多酚等，小小一顆就可以補充多種營養素。

此外，奇異果具有低腹敏、低GI特質，綠奇異果及黃金奇異果的升糖指數僅39及38。早餐加入一顆奇異果或作為早餐後的水果，可幫助穩定血糖，適合需要控糖的人食用。

「吃早餐對人體能產生多種正向影響。」孫語霙推薦5款奇異果早餐食譜，若早晨時間充裕或休假日，不妨為自己準備一份可以吃進美味與營養的早餐。

早餐 黃金

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