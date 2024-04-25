細胞治療成效持續遲未公布 衛福部：癌症部分難有共識

行政院會今日通過「再生醫療雙法」，包含《再生醫療法》及《再生醫療製劑條例》兩草案。再生醫療雙法生效前，我國對細胞治療採用特管辦法管理，然而相關成效卻遲未公布，引發外界不滿，衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，癌症部分的成效仍有待更多討論、凝聚共識後才會公布。

在再生醫療雙法上路前，衛福部訂有《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》管理細胞治療技術，目前開放自體免疫細胞、自體脂肪幹細胞、自體骨髓間質幹細胞、自體纖維母細胞及自體軟骨細胞等可在國內核准的醫療機構施行。

然而，日前民進黨立委林淑芬日前於立院質詢指出，一次細胞治療療程至少上百萬元，截至2022年12月執行案例達1104位，其中798位是實體癌第四期病患，但衛福部從未依法公開自體免疫細胞治療的治療效果、發生的不良反應或異常事件，導致病患毫無可信資訊以供參考。

依特管辦法，「自體免疫細胞治療」的適應症包含血液惡性腫瘤經標準治療無效、第一期至第三期實體癌經標準治療無效、實體癌第四期的「施行結果報告」，應放在衛福部「細胞治療技術資訊專區」，提供給病人及其家屬參考。

林淑芬指出，衛福部應該盡速公布施行結果與療效，以確保病患及其家屬的知情權得到保障；而不是選擇性僅公布膝關節軟骨缺損、皮膚皺紋、凹洞及疤痕填補及修復等數據，卻不公布細胞治療患者占比最高的血液惡性腫瘤經標準治療無效、第一期至第三期實體癌經標準治療無效、實體癌第四期的結果報告。

劉玉菁說，非癌症的部分一直都有公開結果，但是癌症部分還需要找專家討論，不同癌症領域有不同看法，對於何種數據代表是有療效，還難以達成共識。這並非行政決定，公布出去的數據代表衛福部官方意見，還有需要更多專家會議討論達成共識。