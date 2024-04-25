人工生殖法修法在即 國健署：下周一舉行第3次法規會

人工生殖法修法如火如荼，衛福部國健署2月、3月各舉辦一場公聽會，立法院4月再度舉辦一場公聽會。國健署長吳昭軍今受訪表示，自公聽會結束後，國健署已舉行2次的法規會，預計下周一舉辦第三次法規會，希望儘速將法案送至行政院，以利後續修法。

國民黨立委陳菁徽昨日於立法院衛環委員會質詢時，關切人工生殖法修法進度。詢問薛瑞元先前針對人工生殖法修法版本的立場，是否仍是「代理孕母」、「單身女性」、「女同志伴侶」的版本皆涵蓋到行政院版草案中。

薛瑞元表示，會將所有人工生殖法可能涉及的範圍都放入草案中，經預告後送行政院。國健署公聽會皆已結束，不再舉辦，已進入意見彙整階段，預計下周舉行法規會審議，後續則進行草案預告。

吳昭軍今出席「全國社區營養推廣中心成果展」時接受媒體聯訪表示，在3次公聽會後，各團體、各面向的意見國健署都有收到，並且已舉行專家會議討論過，目前已進行2次法規會，主要跟對法規文字含意進行討論。

吳昭軍說，預計下周一舉行第三次的法規會，將針對法條進行檢視，以利未來行政程序，希望能夠儘速送至行政院。