葉君璋：打造冠軍球隊，先正確了解問題再搭配適合的球員。有時候，答案可能是你從未想過的方案

葉君璋 : 「只要能正確了解球隊最需要解決的問題，就有辦法把球隊引導到相對成功的位置。」 圖／合利他命提供

葉君璋 : 「只要能正確了解球隊最需要解決的問題，就有辦法把球隊引導到相對成功的位置。」 圖／合利他命提供

在2023年底創下棒壇奇蹟，讓復出僅4年的職棒隊伍，暌違24年後奪下台灣大賽總冠軍，關鍵人物正是現年51歲、味全龍總教練葉君璋。捕手出身的葉君璋，球員生涯戰績輝煌，憑著靈活配球策略與優秀阻殺能力，囊獲「最佳十人」、「金手套」獎，是台灣棒壇三大鐵捕之一，外號「無敵鐵金剛」。

退下球員身分成為總教練的他，是如何成功帶領味全龍成為一隻冠軍球隊呢?

旅美執教經驗，養成想要幫球隊解決問題，先了解問題核心的習慣

「只要能正確了解球隊最需要解決的問題，就有辦法把球隊引導到相對成功的位置。」

從球員身份退休後，葉君璋成為台灣第一代旅外學習的教練團成員，並擔任美國職棒小聯盟教練，開了台灣首位退休球員旅外執教的先例。有這樣的經歷，也讓他視野大開，在美國的時光讓他學到想要讓球隊更上一層樓，要從深入研究眼下面臨的問題開始，例如打擊不好的球隊，也是有長打不夠或是安打串聯困難等等不同可能，正確了解問題才能對症下藥。接著再將隊上適合的球員放到對的位置，多半都能對球隊有所幫助。

面對帶隊壓力，想讓自己的身體隨時跟得上，同樣要從了解身體的需要開始

葉君璋帶團隊先帶心，平時忙著鍛鍊隊上球員的個人技巧，也會顧慮到每位球員的健康狀況與心理素質。

總教練工作非常繁忙，加上年紀增長，也開始逐漸受到腰背酸痛給困擾。後來聽到醫師分享，原來酸痛可能有各種成因，維生素B1的缺乏也可能造成酸痛，過去常忽略補充維生素B1 的他開始使用日本的醫療級B群合利他命加上配合專業醫師的建議之後，發現酸痛狀況真的有效緩解，疲勞感也獲得改善。此後就會特別為自己補充B1攝取，有效打擊酸痛。

葉君璋開始使用合利他命加上配合專業醫師建議後，酸痛狀況有效緩解。 圖／合利他命提供

醫師 : 維生素B1是人體代謝能量的關鍵，一旦缺乏酸痛就可能找上門

家醫科許書華醫師也表示，維生素B1是人體代謝能量的關鍵，一旦缺乏可能造成眼睛疲勞、腰背酸痛或肩頸僵硬的症狀，尤其年紀增長也可能讓維生素B1不足的機率增加。補充維生素B1時建議可選擇含有「維生素B1誘導體TTFD」的醫療級B 群能提高補充效率；長時間維持血液中維生素 B1 高濃度，也更容易進入肌肉或神經組織、有效作用快速到達全身。

許書華醫師表示，維生素B1是人體代謝能量的關鍵，一旦缺乏可能造成眼睛疲勞、腰背酸痛或肩頸僵硬。 圖／合利他命提供

日本市佔第一醫療級B群『合利他命EX Plus 強效錠』有效緩解目腰肩酸痛

日本銷售第一的醫療級B群合利他命，含有維生素B1誘導體TTFD六大配方，能有效補充人體所需的維生素B1，不僅在日本是家喻戶曉、市佔率第一的品牌，台灣的消費者也非常熟悉。合利他命EX Plus 強效錠在各大藥妝與藥局通路皆有販售，在台灣購買既方便也能避免買到假貨或是水貨的風險。

日本市佔第一醫療級B群『合利他命EX Plus 強效錠』有效緩解目腰肩酸痛。 圖／合利他命提供

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*依據Instage 2006/4月至2021/1月調查日本零售通路包含Drugstore / Supermarket / CVS / Home center / Discount store之維他命B群藥品實際銷售數據進行統計分析

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