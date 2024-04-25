大雨解渴…桃苗2水庫大進帳 暫解旱象

中央氣象署昨天對桃竹苗發布大雨特報，桃園的山區和平地雨勢分布平均，順利為石門水庫乾旱解渴，加上農水署桃園、石門管理處同步實施桃竹農田灌區停止供灌，預估挹注水量可能超過700萬噸以上，大大有助水情調節和供水穩定。

石門水庫集水區昨天持續降雨，截至昨下午5時，集水區累積雨量達33毫米，增加水庫水量約650萬噸，可供桃園民生供水近7天使用；保守估計，昨天一天入流水量可能超過700萬噸以上，挹注水量超過上周進帳。

石門水庫截至昨天下午5時，水位和蓄水量雙雙略升，水位回升至219.31公尺，蓄水量4988.87萬噸，蓄水率也稍增至24.31%。水利署北區水資源分署表示，隨著雨勢持續增大，石門水庫每秒入流量增至21.03立方公尺、出流量每秒8.26立方公尺，因為昨天農水署桃園、石門管理處的桃竹農田灌區停止供灌，共增加水庫水量超過650萬噸，且昨晚仍持續增加中。

北水分署說，因桃園、石門管理處2大農田灌區雨水充足，分署已通知2管理處今天繼續停止農業供水一天，加上氣象局預估今天有持續降雨機率，這波水庫增加水量更大，有助水情調節和供水穩定，暫時紓解旱象。

新竹縣寶二水庫及寶山水庫上游集水區昨天則降下超過60毫米雨量，不過因原水還未進到庫區，使得寶二水庫蓄水量白天仍在下降，近日跌破千萬立方公尺，昨天最低更來到929萬立方公尺，蓄水率僅29.5%。

不過，北水分署同樣預估蓄水量可望因山區降雨入庫止跌，預計能回升到千萬立方公尺以上，至少可帶來280萬立方公尺進帳，昨天下午3時後入流量已經超過出流量，達到每秒5.21立方公尺進帳。

苗栗昨也降下間歇性大雨，鯉魚潭水庫下午蓄水率回升到35%，水庫集水區降雨達87毫米，水庫管理中心推估，這波雨勢可帶來1000萬噸進水量；不過，永和山水庫集水區降雨預估16毫米，昨天並無明顯進帳，蓄水率維持約48.6%。