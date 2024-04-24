林業署土地不給租！信大礦場環現差退回 環委建議撤案

信大水泥第二礦場第三採礦場因依2003年環說書審查承諾暫緩開發20年，如今依環評法提出環境現況差異分析以取得礦業用地核准、重新動工，但因環委仍認為要考量現況生態環境特殊性及台灣水青岡等珍稀物種，農業部也因本案開發會影響保安林水源涵養功能，不同意租用土地，因此決議退回，並建議開發單位評估撤案。

環境部今召開環評大會，審查「信大水泥第二礦場第三採礦場環境現況差異分析及對策檢討報告」案。本案場位於宜蘭南澳大白山，因涉及國有林班地租用，去年十月首次初審時，擁有土地所有權的林業署就表示，開發範圍涉及台灣水青岡棲地，將比照鄰近其他礦場，採較嚴謹規範不予租用，並建議開發單位不開發；第二次初審時，林業署重申不予租用立場，並強調本案涉及保安林及地滑地質敏感區域，不應開發。

開發單位信大水泥說明，因應先前專案小組結論及環委意見，經調查後確認開發區內無臺灣水青岡植株，區外則有13棵，距離開採範圍約80公尺，縮減開採範圍後，水平距離約可達156公尺無影響安全範圍，預計縮減開採範圍約6.4公頃以上，採礦量縮減960萬噸以上。

保安林部分，信大水泥表示，開發區位於水源涵養保安林範圍內，著手依照現有採礦場（聯合開採案）保安林租用方式辦理保安林租地審查，確保不影響水源涵養，另現在也委託地質技師辦理安全評估報告，以及積極拜訪部落溝通中，近期將正式提出申請召開部落會議。

但環委認為，開發單位應釐清本案後續開發內容具體規畫，並依現況生態環境特殊性，重新檢討本案開發對現況環境，包含山崩與地滑地質敏感區、鄰近台灣水青岡等珍稀物種差異分析。

另外，還須檢核生態保育對策適宜性，重新檢討並研提環境影響減輕措施，包含具體分期分區開採規畫、降低開採量、具體可行生態保育措施等，以及具體執行規畫。

環委最後提出附帶建議，由於農業部林業署再次重申本案開發恐影響保安林的水源涵養功能、台灣水青岡及其他珍稀動植物生存及原生棲地、後續將依據相關法規並比照鄰近其他礦場採較嚴謹規範，「不同意租用土地」的意見，除會請經濟部地質調查及礦業管理中心納入後續同意開發與否的審酌，也請開發單位評估撤案的可能性。本案最後決議退回事業主管機關。